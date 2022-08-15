Форвард «Краснодара» Олусегун: «У меня есть предложения от клубов из топ-5 лиг Европы»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун сообщил об интересе к нему со стороны европейских клубов.
– Ты остаешься в «Краснодаре»?
– Возможно, останусь, но у меня есть предложения от европейских клубов.
– Это топ-5 лиги?
– Да, предложения из топ-5 лиг. Названия клубов говорить не буду.
– И что дальше?
– На данный момент я игрок «Краснодара». Буду выкладываться на максимум за эту команду. А что будет дальше – посмотрим.
- Олусегун выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
- За основную команду он провел 13 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- Рыночная стоимость 20-летнего нигерийца – 700 тысяч евро.
Источник: «РБ Спорт»