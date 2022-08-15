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    Форвард «Краснодара» Олусегун: «У меня есть предложения от клубов из топ-5 лиг Европы»

    Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун сообщил об интересе к нему со стороны европейских клубов.

    – Ты остаешься в «Краснодаре»?

    – Возможно, останусь, но у меня есть предложения от европейских клубов.

    – Это топ-5 лиги?

    – Да, предложения из топ-5 лиг. Названия клубов говорить не буду.

    – И что дальше?

    – На данный момент я игрок «Краснодара». Буду выкладываться на максимум за эту команду. А что будет дальше – посмотрим.

    • Олусегун выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
    • За основную команду он провел 13 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
    • Рыночная стоимость 20-летнего нигерийца – 700 тысяч евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +97638

      zigbert 18 минут назад

      На данный момент это лучший игрок Краснодара.

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