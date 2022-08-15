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  • Форвард «Краснодара» Олусегун: «У меня есть предложения от клубов из топ-5 лиг Европы»

Форвард «Краснодара» Олусегун: «У меня есть предложения от клубов из топ-5 лиг Европы»

15 августа 2022, 10:19
4

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун сообщил об интересе к нему со стороны европейских клубов.

– Ты остаешься в «Краснодаре»?

– Возможно, останусь, но у меня есть предложения от европейских клубов.

– Это топ-5 лиги?

– Да, предложения из топ-5 лиг. Названия клубов говорить не буду.

– И что дальше?

– На данный момент я игрок «Краснодара». Буду выкладываться на максимум за эту команду. А что будет дальше – посмотрим.

  • Олусегун выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
  • За основную команду он провел 13 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
  • Рыночная стоимость 20-летнего нигерийца – 700 тысяч евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Олусегун Олакунле
Комментарии (4)
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zigbert
1660552151
На данный момент это лучший игрок Краснодара.
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Бугимен
1660553895
Олусегун! Даже не думай уходить из Краснодара!!!!!!!!!!!
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моэм
1660554544
Пример шантажистов бразильцев из Зенита оказался заразителен , которым после намёка на уход сразу повысили зарплату на порядок ... надеюсь Краснодар на это не поведётся , а последует примеру Ростова , где не осталось ни одного предателя - иностранца , и где теперь играют только россияне .... и играют лучше того же Краснодара .
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kasatkina
1660556741
Зачем дарить цветы и подарки, выпрашевать у жены, снимать пpоституткy если можно просто потраxатьcя. Сeкc Знaкомcтва: беcплатнo, aнoнимно, быстро (осторожно! можно встретить знакомых). Можешь сам yбедиться, вот сcылка ---- https://tinu.be/MdpQIjsRl
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