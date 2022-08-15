Форвард «Краснодара» Олусегун: «У меня есть предложения от клубов из топ-5 лиг Европы»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун сообщил об интересе к нему со стороны европейских клубов.

– Ты остаешься в «Краснодаре»?

– Возможно, останусь, но у меня есть предложения от европейских клубов.

– Это топ-5 лиги?

– Да, предложения из топ-5 лиг. Названия клубов говорить не буду.

– И что дальше?

– На данный момент я игрок «Краснодара». Буду выкладываться на максимум за эту команду. А что будет дальше – посмотрим.