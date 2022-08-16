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    Оздоев сравнил чемпионаты Турции и России

    Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев сравнил чемпионат Турции с РПЛ.

    «В Турции команды играют в более открытый футбол, зрелищная игра. Каждому футболисту комфортно в таких условиях, когда команды нацелены на ворота.

    Последние пять лет я выступал за «Зенит». Его соперники всегда закрывались и вели оборонительный футбол», – сказал Оздоев.

    • Оздоев заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
    • В дебютном матче хавбека стамбульская команда проиграла «Аланьяспору» (2:4).

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    Источник: «РБ Спорт»

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