Оздоев сравнил чемпионаты Турции и России

Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев сравнил чемпионат Турции с РПЛ.
«В Турции команды играют в более открытый футбол, зрелищная игра. Каждому футболисту комфортно в таких условиях, когда команды нацелены на ворота.
Последние пять лет я выступал за «Зенит». Его соперники всегда закрывались и вели оборонительный футбол», – сказал Оздоев.
- Оздоев заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
- В дебютном матче хавбека стамбульская команда проиграла «Аланьяспору» (2:4).
Источник: «РБ Спорт»