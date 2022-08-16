Оздоев сравнил чемпионаты Турции и России

Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев сравнил чемпионат Турции с РПЛ.

«В Турции команды играют в более открытый футбол, зрелищная игра. Каждому футболисту комфортно в таких условиях, когда команды нацелены на ворота.

Последние пять лет я выступал за «Зенит». Его соперники всегда закрывались и вели оборонительный футбол», – сказал Оздоев.