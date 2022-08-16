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    Агент Оздоева: «У Магомеда есть все, чтобы перейти в более серьезный клуб из «Карагюмрюка»

    Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, высказался о будущем футболиста.

    «Карагюмрюк» ставит цель — попасть в топ-5 в чемпионате Турции. Как вы думаете, это реально?

    — В прошлом сезоне они заняли восьмое место и немного отстали от пятого. Насколько я знаю, «Карагюмрюк» ждет серьезное усиление. По моим прогнозам, с 5-6 тура это будет очень хорошая команда.

    — Магомед боролся в «Зените» за чемпионство. Сейчас он оказался в команде, которая ставит не такие амбициозные задачи.

    — Бесспорно, что «Зенит» — чемпион последних четырех лет. Сейчас для Магомеда новый вызов. Чемпионат Турции — нелегкий. Здесь играет много известных футболистов. Учитывая, что Магомеду — 29 лет, не думаю, что он остановится на этой команде.

    Есть все предпосылки, чтобы перейти в более серьезный клуб. Он настроен играть еще лет пять-шесть на серьезном уровне. Слава богу, здоровье позволяет.

    • Оздоев заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
    • В дебютном матче хавбека стамбульская команда проиграла «Аланьяспору» (2:4).

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    Источник: «РБ Спорт»

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