Агент Оздоева: «У Магомеда есть все, чтобы перейти в более серьезный клуб из «Карагюмрюка»

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, высказался о будущем футболиста.

— «Карагюмрюк» ставит цель — попасть в топ-5 в чемпионате Турции. Как вы думаете, это реально?

— В прошлом сезоне они заняли восьмое место и немного отстали от пятого. Насколько я знаю, «Карагюмрюк» ждет серьезное усиление. По моим прогнозам, с 5-6 тура это будет очень хорошая команда.

— Магомед боролся в «Зените» за чемпионство. Сейчас он оказался в команде, которая ставит не такие амбициозные задачи.

— Бесспорно, что «Зенит» — чемпион последних четырех лет. Сейчас для Магомеда новый вызов. Чемпионат Турции — нелегкий. Здесь играет много известных футболистов. Учитывая, что Магомеду — 29 лет, не думаю, что он остановится на этой команде.

Есть все предпосылки, чтобы перейти в более серьезный клуб. Он настроен играть еще лет пять-шесть на серьезном уровне. Слава богу, здоровье позволяет.