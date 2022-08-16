Юран может возглавить «Торпедо»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран готов возглавить «Торпедо» вместо Александра Бородюка.

По информации Metaratings, 53-летний специалист сам предложил свои услуги московскому клубу.

Однако в «Торпедо» хотят сначала решить вопрос с изменениями в руководстве, а уже потом определяться с новым тренером.