Юран может возглавить «Торпедо»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран готов возглавить «Торпедо» вместо Александра Бородюка.
По информации Metaratings, 53-летний специалист сам предложил свои услуги московскому клубу.
Однако в «Торпедо» хотят сначала решить вопрос с изменениями в руководстве, а уже потом определяться с новым тренером.
- Юран покинул «Химки» в среду. Его заменил Николай Писарев.
- «Торпедо» набрало 1 очко в 5 турах РПЛ.
- Команда делит последнее место в таблице с «Уралом».
- Следующий соперник – «Зенит» (21 августа).
Источник: Metaratings