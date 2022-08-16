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    Юран может возглавить «Торпедо»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран готов возглавить «Торпедо» вместо Александра Бородюка.

    По информации Metaratings, 53-летний специалист сам предложил свои услуги московскому клубу.

    Однако в «Торпедо» хотят сначала решить вопрос с изменениями в руководстве, а уже потом определяться с новым тренером.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1065

      Alex Flash 35 минут назад

      Барсику в этот какан лучше не лезть

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