АПЛ. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», потеряв очки во втором матче подряд

Во втором туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле не сумел победить «Кристал Пэлас» – ничья 1:1.
Гости вышли вперед на 32-й минуте усилиями Вилфрида Заа, а на 61-й минуте счет сравнял Луис Диас.
С 57-й минуты мерсисайдцы играли вдесятером после удаления Дарвина Нуньеса.
«Ливерпуль» потерял очки во втором матче подряд – в первом туре АПЛ была ничья с «Фулхэмом» (2:2).
Англия. АПЛ. 2-й тур
Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Заа, 32; 1:1 – Диас, 61.
Удаление: Нуньес, 57 – нет.
Источник: «Бомбардир»