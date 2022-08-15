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    АПЛ. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», потеряв очки во втором матче подряд

    Во втором туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле не сумел победить «Кристал Пэлас» – ничья 1:1.

    Гости вышли вперед на 32-й минуте усилиями Вилфрида Заа, а на 61-й минуте счет сравнял Луис Диас.

    С 57-й минуты мерсисайдцы играли вдесятером после удаления Дарвина Нуньеса.

    «Ливерпуль» потерял очки во втором матче подряд – в первом туре АПЛ была ничья с «Фулхэмом» (2:2).

    Англия. АПЛ. 2-й тур

    Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Заа, 32; 1:1 – Диас, 61.

    Удаление: Нуньес, 57 – нет.

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    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.08.2022 23:55
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