Нуньес получил красную карточку во втором матче за «Ливерпуль» в АПЛ

Во втором туре чемпионата Англии «Ливерпуль» принимает «Кристал Пэлас».
С 57-й минуты команда Юргена Клоппа играет вдесятером – красную карточку получил Дарвин Нуньес. Он боднул защитника «Кристал Пэлас» Йоакима Андерсена.
Для уругвайца это второй матч за «Ливерпуль» в АПЛ. В первом он вышел на замену и оформил гол+пас.
- «Ливерпуль» купил Нуньеса у «Бенфики» за 75 миллионов евро.
- Еще 25 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
- Эта покупка – 2-я в списке рекордных трансферов мерсисайдского клуба.
Источник: «Бомбардир»