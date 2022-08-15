Нуньес получил красную карточку во втором матче за «Ливерпуль» в АПЛ

Во втором туре чемпионата Англии «Ливерпуль» принимает «Кристал Пэлас».

С 57-й минуты команда Юргена Клоппа играет вдесятером – красную карточку получил Дарвин Нуньес. Он боднул защитника «Кристал Пэлас» Йоакима Андерсена.

Для уругвайца это второй матч за «Ливерпуль» в АПЛ. В первом он вышел на замену и оформил гол+пас.