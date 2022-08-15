Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    Нуньес получил красную карточку во втором матче за «Ливерпуль» в АПЛ

    Во втором туре чемпионата Англии «Ливерпуль» принимает «Кристал Пэлас».

    С 57-й минуты команда Юргена Клоппа играет вдесятером – красную карточку получил Дарвин Нуньес. Он боднул защитника «Кристал Пэлас» Йоакима Андерсена.

    Для уругвайца это второй матч за «Ливерпуль» в АПЛ. В первом он вышел на замену и оформил гол+пас.

    • «Ливерпуль» купил Нуньеса у «Бенфики» за 75 миллионов евро.
    • Еще 25 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
    • Эта покупка – 2-я в списке рекордных трансферов мерсисайдского клуба.

    Новости по теме
    Клопп отреагировал на удаление Нуньеса в матче «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»
    Нуньес повторил достижение Агуэро и Мораты
    Нуньес сделал «1+1» в дебютном матче «Ливерпуля» в АПЛ. Он вышел на замену во втором тайме 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2022 23:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11