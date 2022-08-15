Тихонов оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался об участии московской команды в чемпионской гонке РПЛ.

«Могу сказать, что и «Спартак», и «Зенит», и «ЦСКА» – это те три команды, игра которых отличается от всех. Кто из них ровнее проведет чемпионат, тот и выиграет.

«Спартак» – один из претендентов на золотые медали. «Спартак» показывает хорошую игру – и скорость, и прессинг высокий, и количество голов, которое забивают.

Так что давайте посмотрим, что будет дальше, не будем торопиться», – сказал Тихонов.