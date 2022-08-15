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Тихонов оценил шансы «Спартака» на чемпионство

15 августа 2022, 20:31
9

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался об участии московской команды в чемпионской гонке РПЛ.

«Могу сказать, что и «Спартак», и «Зенит», и «ЦСКА» – это те три команды, игра которых отличается от всех. Кто из них ровнее проведет чемпионат, тот и выиграет.

«Спартак» – один из претендентов на золотые медали. «Спартак» показывает хорошую игру – и скорость, и прессинг высокий, и количество голов, которое забивают.

Так что давайте посмотрим, что будет дальше, не будем торопиться», – сказал Тихонов.

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Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Тихонов Андрей
Комментарии (9)
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гууд
1660590436
после 3 туров фанаты спартака : "мы чемпионы!!! Абоскаль топ тренер!!! Зенитушка С*С*!!!" прошло 15 туров фанаты спартака : " бл* что это такое?? где они этого рыжого нашли?? нам нужен новый тренер!!!"
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эд100
1660596396
Шансы есть всегда. Главное, у ребят глаза загорелись. Иногда надо громко упасть, что бы ещё громче вернутся. И 10 место прошлого сезона не плохой трамплин. Бывало у нас и хуже, а заканчивали чемпионством. А склочники, идут лесом.
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житель СПб
1660597422
Все так! Но... есть один существенный момент: это 4 месяца перерыва. Они могут очень значительно повлиять на результаты Чемпа.
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alefreddy
1660638732
верно надо посмотреть как будет играть с конями и Зиной
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