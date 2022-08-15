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    Губерниев: «России нужен сильный «Спартак». «Зениту» стоит опасаться москвичей»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев рад лидерству «Спартака» в РПЛ.

    «В спорте все определяется результатом. «Спартак» на первом месте, значит команда делает все правильно. При Гильермо Абаскале красно-белые стали играть значительно лучше. Буду рад, если в кои-то веке «Спартак» взял тренера, который постарается составить конкуренцию «Зениту». Это можно только приветствовать. Из-за этого чемпионат станет интереснее.

    Я рад, как и все люди, понимающие, что российский футбол должен идти вперед. У «Зенита» должны быть сильные соперники, а стране нужен сильный «Спартак». Петербуржцам стоит опасаться красно-белых. Если «Зенит» перестанет опасаться, команда Сергея Семака проиграет чемпионат», – сказал Губерниев.

    • Вероятность чемпионства «Спартака» – 8 процентов.
    • Москвичи не брали чемпионство с 2017 года.
    • Чемпионат закончится в июне.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15178

      NewLife 22 минуты назад

      Стране нужен синит, поскольку существует на гос деньги, а Спартак нужен Федуну и Ко, а также спартаковским болельщикам.

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      Рейтинг: +192

      rac531 37 минут назад

      «Абаскаль в «Спартаке» — это прорыв! Может, водопровода, а может, и канализации… Поглядим. Теперь главное «Спартаку» не Абаскалиться»

      Это Губерниев) Обыкновенный шелкоперский говномет)
      Вершина его творчества - это интервью с БУЗУВОЙ)

      Подробнее на «Чемпионате»:
      https://www.championat.com/football/news-4721493-guberniev-abaskal-v-spartake-eto-proryv-mozhet-v-futbole-a-mozhet-i-kanalizacii.html?utm_source=copypaste

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      Рейтинг: +3891

      Spirit_78 1 час назад

      Я вообще против недооценки соперников. Так и побеждать гораздо приятнее.

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