Губерниев: «России нужен сильный «Спартак». «Зениту» стоит опасаться москвичей»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев рад лидерству «Спартака» в РПЛ.

«В спорте все определяется результатом. «Спартак» на первом месте, значит команда делает все правильно. При Гильермо Абаскале красно-белые стали играть значительно лучше. Буду рад, если в кои-то веке «Спартак» взял тренера, который постарается составить конкуренцию «Зениту». Это можно только приветствовать. Из-за этого чемпионат станет интереснее.

Я рад, как и все люди, понимающие, что российский футбол должен идти вперед. У «Зенита» должны быть сильные соперники, а стране нужен сильный «Спартак». Петербуржцам стоит опасаться красно-белых. Если «Зенит» перестанет опасаться, команда Сергея Семака проиграет чемпионат», – сказал Губерниев.