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  • Губерниев: «России нужен сильный «Спартак». «Зениту» стоит опасаться москвичей»

Губерниев: «России нужен сильный «Спартак». «Зениту» стоит опасаться москвичей»

15 августа 2022, 16:55
2

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев рад лидерству «Спартака» в РПЛ.

«В спорте все определяется результатом. «Спартак» на первом месте, значит команда делает все правильно. При Гильермо Абаскале красно-белые стали играть значительно лучше. Буду рад, если в кои-то веке «Спартак» взял тренера, который постарается составить конкуренцию «Зениту». Это можно только приветствовать. Из-за этого чемпионат станет интереснее.

Я рад, как и все люди, понимающие, что российский футбол должен идти вперед. У «Зенита» должны быть сильные соперники, а стране нужен сильный «Спартак». Петербуржцам стоит опасаться красно-белых. Если «Зенит» перестанет опасаться, команда Сергея Семака проиграет чемпионат», – сказал Губерниев.

  • Вероятность чемпионства «Спартака» – 8 процентов.
  • Москвичи не брали чемпионство с 2017 года.
  • Чемпионат закончится в июне.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Губерниев Дмитрий
Комментарии (2)
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Spirit_78
1660574412
Я вообще против недооценки соперников. Так и побеждать гораздо приятнее.
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NewLife
1660578740
Стране нужен синит, поскольку существует на гос деньги, а Спартак нужен Федуну и Ко, а также спартаковским болельщикам.
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