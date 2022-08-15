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  • Нобоа объяснил, почему «Сочи» разгромно проиграл «Спартаку»

Нобоа объяснил, почему «Сочи» разгромно проиграл «Спартаку»

15 августа 2022, 00:14
2

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа подвел итоги матча против «Спартака» (0:3) в 5-м туре РПЛ.

– Результат игры решила одна ошибка. В моменте с первым голом «Спартака». Терехов пытался сделать передачу. Но это не его ошибка. Просто так вышло.

После этого «Спартак» начал больше бегать, бить и прессинговать. Первый гол дал им толчок. «Спартак» хорошо играл на контратаках.

– Показалось, что «Сочи» физически подсел во втором тайме.

– Может быть. У нас нет усиления, много молодых игроков. Наша команда сейчас не такая, как в прошлом году. Мы делаем все, что в наших силах.

  • «Сочи» пропустил все 3 гола после перерыва.
  • «Спартак» поднял на первое место в РПЛ. «Сочи» идет 5-м.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Нобоа Кристиан
Комментарии (2)
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paracetamol
1660539991
Надо Зениту Касареллу, или как его там, Сочам вернуть. В Зените он бесполезный пень, не его команда!
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