Нобоа объяснил, почему «Сочи» разгромно проиграл «Спартаку»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа подвел итоги матча против «Спартака» (0:3) в 5-м туре РПЛ.

– Результат игры решила одна ошибка. В моменте с первым голом «Спартака». Терехов пытался сделать передачу. Но это не его ошибка. Просто так вышло.

После этого «Спартак» начал больше бегать, бить и прессинговать. Первый гол дал им толчок. «Спартак» хорошо играл на контратаках.

– Показалось, что «Сочи» физически подсел во втором тайме.

– Может быть. У нас нет усиления, много молодых игроков. Наша команда сейчас не такая, как в прошлом году. Мы делаем все, что в наших силах.