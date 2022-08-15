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    Нобоа объяснил, почему «Сочи» разгромно проиграл «Спартаку»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа подвел итоги матча против «Спартака» (0:3) в 5-м туре РПЛ.

    — Результат игры решила одна ошибка. В моменте с первым голом «Спартака». Терехов пытался сделать передачу. Но это не его ошибка. Просто так вышло.

    После этого «Спартак» начал больше бегать, бить и прессинговать. Первый гол дал им толчок. «Спартак» хорошо играл на контратаках.

    — Показалось, что «Сочи» физически подсел во втором тайме.

    — Может быть. У нас нет усиления, много молодых игроков. Наша команда сейчас не такая, как в прошлом году. Мы делаем все, что в наших силах.

    • «Сочи» пропустил все 3 гола после перерыва.
    • «Спартак» поднял на первое место в РПЛ. «Сочи» идет 5-м.

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    Источник: Sport24

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