Нобоа объяснил, почему «Сочи» разгромно проиграл «Спартаку»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа подвел итоги матча против «Спартака» (0:3) в 5-м туре РПЛ.
– Результат игры решила одна ошибка. В моменте с первым голом «Спартака». Терехов пытался сделать передачу. Но это не его ошибка. Просто так вышло.
После этого «Спартак» начал больше бегать, бить и прессинговать. Первый гол дал им толчок. «Спартак» хорошо играл на контратаках.
– Показалось, что «Сочи» физически подсел во втором тайме.
– Может быть. У нас нет усиления, много молодых игроков. Наша команда сейчас не такая, как в прошлом году. Мы делаем все, что в наших силах.
- «Сочи» пропустил все 3 гола после перерыва.
- «Спартак» поднял на первое место в РПЛ. «Сочи» идет 5-м.
Источник: Sport24