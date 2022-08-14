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  • Скопинцев: «Динамо» стало скучным? Вы на «МЮ» или «Локомотив» посмотрите»

Скопинцев: «Динамо» стало скучным? Вы на «МЮ» или «Локомотив» посмотрите»

14 августа 2022, 17:38
11

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопрос о скучном футболе команды при новом главном тренере.

– Все говорят, что «Динамо» стало скучнее при Йокановиче.

– Сейчас переходной период, мы мобилизуемся в немного другой футбол. Немного такой «Атлетико» Мадрид, но в этом нет ничего плохого. Футбол придет. Слушай, мы идем 5 матчей без поражений. Немало забиваем, если судить по этому отрезку. 1/6 чемпионата нормально прошла, мы в высшей группе турнирной таблицы. Скучные? Вы на «Манчестер Юнайтед» посмотрите.

– Или на «Локомотив».

– Тем более. Вообще все нормально.

– То есть «Динамо» – новый «Атлетико»?

– Давай подождем.

  • «Динамо» занимает 5-е место в РПЛ.
  • Следующая игра – 20 августа против «Спартака».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Динамо Локомотив Скопинцев Дмитрий
Комментарии (11)
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deinego77@yandex.ru
1660488244
Что есть динамо. И кто такие Манчестер Юнайтед и Атлетико.
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deinego77@yandex.ru
1660488461
Баран не образованный. Титулы посчитай клубов которых ты упомянул и твоего мусорского.
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neim
1660489295
Зачем нам смотреть на МЮ или Локомотив, мы смотрим на Динамо и видим, что оно уже совсем не то,тчто было ещё в октябре-ноябре прошлого года. И это очевидно, что бы там не говорили игроки и новый тренер, который пока совсем не "топ".
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insider_retro
1660490856
Взгляд на скучные Локо и МЮ не делает Динамо веселей и задорней... Каждый ... должен отвечать за свой чемодан...
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mutabor0992
1660517798
Стрелочник!Фу быть таким!!!
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