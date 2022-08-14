Скопинцев: «Динамо» стало скучным? Вы на «МЮ» или «Локомотив» посмотрите»

Взгляд на скучные Локо и МЮ не делает Динамо веселей и задорней...
Каждый ... должен отвечать за свой чемодан...
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопрос о скучном футболе команды при новом главном тренере.
– Все говорят, что «Динамо» стало скучнее при Йокановиче.
– Сейчас переходной период, мы мобилизуемся в немного другой футбол. Немного такой «Атлетико» Мадрид, но в этом нет ничего плохого. Футбол придет. Слушай, мы идем 5 матчей без поражений. Немало забиваем, если судить по этому отрезку. 1/6 чемпионата нормально прошла, мы в высшей группе турнирной таблицы. Скучные? Вы на «Манчестер Юнайтед» посмотрите.
– Или на «Локомотив».
– Тем более. Вообще все нормально.
– То есть «Динамо» – новый «Атлетико»?
– Давай подождем.
- «Динамо» занимает 5-е место в РПЛ.
- Следующая игра – 20 августа против «Спартака».