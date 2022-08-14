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    Скопинцев: «Динамо» стало скучным? Вы на «МЮ» или «Локомотив» посмотрите»

    Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопрос о скучном футболе команды при новом главном тренере.

    – Все говорят, что «Динамо» стало скучнее при Йокановиче.

    – Сейчас переходной период, мы мобилизуемся в немного другой футбол. Немного такой «Атлетико» Мадрид, но в этом нет ничего плохого. Футбол придет. Слушай, мы идем 5 матчей без поражений. Немало забиваем, если судить по этому отрезку. 1/6 чемпионата нормально прошла, мы в высшей группе турнирной таблицы. Скучные? Вы на «Манчестер Юнайтед» посмотрите.

    – Или на «Локомотив».

    – Тем более. Вообще все нормально.

    – То есть «Динамо» – новый «Атлетико»?

    – Давай подождем.

    • «Динамо» занимает 5-е место в РПЛ.
    • Следующая игра – 20 августа против «Спартака».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +69272

      insider_retro 41 минуту назад

      Взгляд на скучные Локо и МЮ не делает Динамо веселей и задорней...
      Каждый ... должен отвечать за свой чемодан...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4896

      neim 1 час назад

      Зачем нам смотреть на МЮ или Локомотив, мы смотрим на Динамо и видим, что оно уже совсем не то,тчто было ещё в октябре-ноябре прошлого года. И это очевидно, что бы там не говорили игроки и новый тренер, который пока совсем не "топ".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3608

      minaev23 1 час назад

      Баран не образованный. Титулы посчитай клубов которых ты упомянул и твоего мусорского.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      orlovcar > minaev23 1 час назад

      а ты баран образованный как я погляжу)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3608

      minaev23 > orlovcar 55 минут назад

      Не к тебе было обращение осёл. Логику включи

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      Рейтинг: +3608

      minaev23 1 час назад

      Что есть динамо. И кто такие Манчестер Юнайтед и Атлетико.

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