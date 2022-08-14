Сафонов: «Если кто-то не узнает стиль «Краснодара» – подождите»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов выступил после матча пятого тура РПЛ против «Динамо» (0:0).

«Очень вязкая игра. Важно было сохранять концентрацию. «Краснодар» отходит от своих принципов? Очень тяжелый период, полностью обновился состав. Много молодых игроков. Мы стараемся не отходить от прессинга и атакующего стиля. Не всегда это получается, ибо не хватает опыта.

Со временем мы будем набирать своих ход. Если кто-то не узнает наш стиль игры – подождите. Сейчас выходят на первый план молодые игроки, которые тащат за собой команду. Я как более опытный должен исполнять свою роль. Помогать и направлять их», – сказал Сафонов.