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    Сафонов: «Если кто-то не узнает стиль «Краснодара» – подождите»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов выступил после матча пятого тура РПЛ против «Динамо» (0:0).

    «Очень вязкая игра. Важно было сохранять концентрацию. «Краснодар» отходит от своих принципов? Очень тяжелый период, полностью обновился состав. Много молодых игроков. Мы стараемся не отходить от прессинга и атакующего стиля. Не всегда это получается, ибо не хватает опыта.

    Со временем мы будем набирать своих ход. Если кто-то не узнает наш стиль игры – подождите. Сейчас выходят на первый план молодые игроки, которые тащат за собой команду. Я как более опытный должен исполнять свою роль. Помогать и направлять их», – сказал Сафонов.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 09:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11312

      Алексей З 52 минуты назад

      Предпосылок к этому нет. От слова Совсем.
      Состав и тренер ничего предложить не могут.
      Объективно от Факела отскочили, Спартак шлёпнул, с Уралом судья поспособствовал, следующие 2 игры Печалька...
      Какой уж тут стиль ?
      В РПЛ сейчас наверно только 4 -5 клубов со своим стилем.
      Газпром, ЦСКА, Спартак, что-то своё есть у Сочи и пока не пойму с Ростовом.
      Всё по -моему.

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      Рейтинг: +17004

      житель СПб 1 час назад

      Подождем. Но вы не затягивайте!

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