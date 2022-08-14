Сафонов: «Если кто-то не узнает стиль «Краснодара» – подождите»

Предпосылок к этому нет. От слова Совсем.
Состав и тренер ничего предложить не могут.
Объективно от Факела отскочили, Спартак шлёпнул, с Уралом судья поспособствовал, следующие 2 игры Печалька...
Какой уж тут стиль ?
В РПЛ сейчас наверно только 4 -5 клубов со своим стилем.
Газпром, ЦСКА, Спартак, что-то своё есть у Сочи и пока не пойму с Ростовом.
Всё по -моему.
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов выступил после матча пятого тура РПЛ против «Динамо» (0:0).
«Очень вязкая игра. Важно было сохранять концентрацию. «Краснодар» отходит от своих принципов? Очень тяжелый период, полностью обновился состав. Много молодых игроков. Мы стараемся не отходить от прессинга и атакующего стиля. Не всегда это получается, ибо не хватает опыта.
Со временем мы будем набирать своих ход. Если кто-то не узнает наш стиль игры – подождите. Сейчас выходят на первый план молодые игроки, которые тащат за собой команду. Я как более опытный должен исполнять свою роль. Помогать и направлять их», – сказал Сафонов.
- «Краснодар» идет в РПЛ 6-м.
- Следующий соперник «Краснодара» – «Оренбург» (21 августа).
- Сафонов – самый дорогой игрок «Краснодара» (16 миллионов евро).
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