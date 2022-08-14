Булыкин назвал позором результаты «Локомотива»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил ситуацию в клубе. У москвичей после пяти туров РПЛ ноль побед.
«Я считаю, три очка для «Локомотива» после пяти туров – это позор, и даже не спишешь на то, что команда перестраивается. Купили много футболистов за большие деньги, они должны показывать результат, а его нет. У руководства будут спрашивать.
Думаю, следующие две игры будут определяющие для тренерского штаба», – сказал Булыкин.
- Летом «Локомотив» возглавил Йозеф Циннбауэр.
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.
- Следующий соперник – «Химки» (20 августа).
Источник: телеграм-канал Metaratings