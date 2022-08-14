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    Булыкин назвал позором результаты «Локомотива»

    Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил ситуацию в клубе. У москвичей после пяти туров РПЛ ноль побед.

    «Я считаю, три очка для «Локомотива» после пяти туров – это позор, и даже не спишешь на то, что команда перестраивается. Купили много футболистов за большие деньги, они должны показывать результат, а его нет. У руководства будут спрашивать.

    Думаю, следующие две игры будут определяющие для тренерского штаба», – сказал Булыкин.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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