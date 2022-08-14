Сафонов: «Галицкий просит «Краснодар» не отходить от своего стиля»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о взаимодействии команды с владельцем Сергеем Галицким. Он просит играть в атакующий футбол.

«Сергей Николаевич встречается с нами регулярно. Он говорил, чтобы мы не отходили от своего стиля, что руководство также рассчитывает на нас. Мы должны сохранять особенности игры «Краснодара», которые были до ухода легионеров.

Сказал, что руководство нас поддерживает. Галицкий считает, что мы можем выиграть каждый матч с любой командой. Работаем и стремимся к этому», – сказал Сафонов.