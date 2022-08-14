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  • Тренер «Краснодара» Сторожук прокомментировал ничью с «Динамо»

Тренер «Краснодара» Сторожук прокомментировал ничью с «Динамо»

14 августа 2022, 03:17

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги матча пятого тура РПЛ против «Динамо».

  • Игра на «ВТБ Арене» в Москве завершилась нулевой ничьей.
  • Южане набрали 8 очков в 5 турах чемпионата и занимают 6-е место в таблице.

«Обе команды не хотели отсиживаться в обороне, все искали счастья у ворот соперника. В первом тайме нам не хватало терпения, потому что спешили с развитием или били издалека. Надо немного поработать над этими аспектами.

В некоторых моментах действовали прямолинейно, соперник просто перехватывал мячи. Но матч можно занести в актив, потому что есть моменты, которые будем оценивать с положительной стороны.

«Динамо» глубоко оборонялось? Они тоже не рассчитывали на такую игру, мы их заставили так глубоко сесть. У нас были хорошие перехваты в центре поля, надо использовать это преимущество», – сказал Сторожук.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Сторожук Александр
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