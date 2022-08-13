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Быстров: «Конкуренции за титул РПЛ нет»

13 августа 2022, 21:48
16

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров предрек победу «Зенита» в сезоне РПЛ. Это его реакция на победу петербуржцев над ЦСКА в пятом туре (2:1).

«О какой конкуренции вы говорите, если в первом тайме мы не видели команду ЦСКА. После перерыва был равный футбол. За чемпионство нет конкуренции. Если к лидеру приезжает другой лидер и так играет в первом тайме, конкуренции быть не может. «Зенит» выиграет чемпионство с запасом в 12 очков, если другие команды не перестроятся и не начнут навязывать ему свой футбол.

«Зенит» сегодня заслуженно победил. ЦСКА не хватило игры в первом тайме, футбольные боги это все видят. В совокупности «Зенит» был сильнее», – сказал Быстров.

  • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.
  • Команда лидирует в РПЛ и сейчас.
  • Быстров выигрывал РПЛ с «Зенитом».

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир
Комментарии (16)
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Enter2006
1660417162
Конечно нет. Ни у одного из клубов нет столько денег как у газпрём. "Мы деньги из бюджета прём - и по таблице вверх идём"!!!
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BRO_football
1660417357
Из телевизора нас уверяют, что этот сезон РПЛ будет интересным и особенным. Но на деле он такой же скучный как предыдущие. При таком сильном Зените и слабых соперниках смотреть здесь не на что.
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paracetamol
1660417915
Кони вообще хумно, ни одного момента стоящего не создали, пенальти - чистая симуляция.
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ААМ
1660419033
А ведь, как ни странно, он прав.
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deinego77@yandex.ru
1660419246
Зениту нет равных к сожелению. За второе место будет борьба. В будущем легионерам , которых захотят приобрести зенитовцы, можно смело обещать чемпионство РПЛ.
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paracetamol
1660419304
Слушай, Вофка, не городи чепуху! Зенит из кожи лезет, чтобы создать видимость конкуренции, две ничьи сыграл с не пойми кем, а тут ты со своей дурной башкой важные тайны раскрываешь!
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Evgeniy Moiseenko&
1660419547
Погоду делают легионеры! Много клубов могут себе позволить таких дорогостоящих игроков? Бюджет сравните, а потом истерике какой непобедимый "звенит".В еврокубках он безхребетный абсолютно!
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Добрый Бобер
1660420129
Думаешь в структуру клуба позовут, поэтому язык расчехлил?
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ySS
1660423496
Капитан-очевидность, а не Вовка!) ...только вот "забашленные" бразилки не всегда играть хотят...
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АЛЕКС 58
1660434486
12 очков от фарм-клубов!?
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