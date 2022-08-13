Быстров: «Конкуренции за титул РПЛ нет»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров предрек победу «Зенита» в сезоне РПЛ. Это его реакция на победу петербуржцев над ЦСКА в пятом туре (2:1).

«О какой конкуренции вы говорите, если в первом тайме мы не видели команду ЦСКА. После перерыва был равный футбол. За чемпионство нет конкуренции. Если к лидеру приезжает другой лидер и так играет в первом тайме, конкуренции быть не может. «Зенит» выиграет чемпионство с запасом в 12 очков, если другие команды не перестроятся и не начнут навязывать ему свой футбол.

«Зенит» сегодня заслуженно победил. ЦСКА не хватило игры в первом тайме, футбольные боги это все видят. В совокупности «Зенит» был сильнее», – сказал Быстров.