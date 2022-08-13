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    Быстров: «Конкуренции за титул РПЛ нет»

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров предрек победу «Зенита» в сезоне РПЛ. Это его реакция на победу петербуржцев над ЦСКА в пятом туре (2:1).

    «О какой конкуренции вы говорите, если в первом тайме мы не видели команду ЦСКА. После перерыва был равный футбол. За чемпионство нет конкуренции. Если к лидеру приезжает другой лидер и так играет в первом тайме, конкуренции быть не может. «Зенит» выиграет чемпионство с запасом в 12 очков, если другие команды не перестроятся и не начнут навязывать ему свой футбол.

    «Зенит» сегодня заслуженно победил. ЦСКА не хватило игры в первом тайме, футбольные боги это все видят. В совокупности «Зенит» был сильнее», – сказал Быстров.

    • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.
    • Команда лидирует в РПЛ и сейчас.
    • Быстров выигрывал РПЛ с «Зенитом».

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    13.08.2022 21:48
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5126

      ySS 19 минут назад

      Капитан-очевидность, а не Вовка!)

      ...только вот "забашленные" бразилки не всегда играть хотят...

      0
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      Рейтинг: +6058

      Добрый Бобер 1 час назад

      Думаешь в структуру клуба позовут, поэтому язык расчехлил?

      0
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      Рейтинг: +14

      Evgeniy Moiseenko& 1 час назад

      Погоду делают легионеры! Много клубов могут себе позволить таких дорогостоящих игроков? Бюджет сравните, а потом истерике какой непобедимый "звенит".В еврокубках он безхребетный абсолютно!

      0
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      Рейтинг: +16806

      paracetamol 1 час назад

      Слушай, Вофка, не городи чепуху! Зенит из кожи лезет, чтобы создать видимость конкуренции, две ничьи сыграл с не пойми кем, а тут ты со своей дурной башкой важные тайны раскрываешь!

      2
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      Рейтинг: +3594

      minaev23 1 час назад

      Зениту нет равных к сожелению. За второе место будет борьба. В будущем легионерам
      , которых захотят приобрести зенитовцы, можно смело обещать чемпионство РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +4009

      ААМ 1 час назад

      А ведь, как ни странно, он прав.

      2
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      Рейтинг: +157

      эд100 1 час назад

      о чём бы не рассуждал быстров, это мнение ничего не стоящего гаврика. не поганьте понятие эксперта быстровской фамилией. перестал очень давно смотреть подкасты, и вообще все обсуждения на матч тв. из-за таких никаких персон. ну кто платит, тот и заказывает клоунов.

      0
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      Рейтинг: +16806

      paracetamol 1 час назад

      Кони вообще хумно, ни одного момента стоящего не создали, пенальти - чистая симуляция.

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      Рейтинг: +23

      SergioOr 2 часа назад

      Футбольный Вовка всё видел, видет и будет видет, пророк одним словом!

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      Рейтинг: +11747

      BRO_football 2 часа назад

      Из телевизора нас уверяют, что этот сезон РПЛ будет интересным и особенным. Но на деле он такой же скучный как предыдущие. При таком сильном Зените и слабых соперниках смотреть здесь не на что.

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      Рейтинг: +4219

      Enter2006 > BRO_football 1 час назад

      Всё верно но зенит очень слабый. В еврокубках обосрался бы. Вопрос только в том, насколько слабым стал весь РПЛ... На его фоне ессесн зенит получше выглядит чем остальные. Но это не отменяет что зенит - слабый!

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      Рейтинг: +157

      эд100 > BRO_football 1 час назад

      не здоровый пессимизм. в том то и суть, что бы научиться играть с такой командой. и играть с ними на равных можно и нужно. и вот когда их нагнут, вот тогда многие поймут, что деньги важны, но это не залог победы.

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      Рейтинг: +3594

      minaev23 > Enter2006 1 час назад

      Зенит в европе не скоро увидят, а как увидят .......

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