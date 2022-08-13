Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал ничью с «Локомотивом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча пятого тура РПЛ против «Локомотива».

Результат встречи – ничья 1:1.

Москвичи сравняли счет благодаря голу с пенальти на 91-й минуте.

«Погода наложила отпечаток на скорость и рисунок игры. Не очень просто было двигаться. В плане движения у обеих команд можно было ожидать больше.

Мы создали много моментов: может, даже много для такой вязкой игры. Могли сыграть лучше.

«Локомотив» доминировал, мы же играли на контратаках. На концовку игры повлияла наша скамейка и малое количество нападающих.

Замены хотелось сделать раньше, но нас спутала травма Горшкова – мы не знали, как поведут себя наши игроки.

Счет закономерен, но мы были ближе к победе», – сказал Осинькин.