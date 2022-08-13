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    Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал ничью с «Локомотивом»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча пятого тура РПЛ против «Локомотива».

    • Результат встречи – ничья 1:1.
    • Москвичи сравняли счет благодаря голу с пенальти на 91-й минуте.

    «Погода наложила отпечаток на скорость и рисунок игры. Не очень просто было двигаться. В плане движения у обеих команд можно было ожидать больше.

    Мы создали много моментов: может, даже много для такой вязкой игры. Могли сыграть лучше.

    «Локомотив» доминировал, мы же играли на контратаках. На концовку игры повлияла наша скамейка и малое количество нападающих.

    Замены хотелось сделать раньше, но нас спутала травма Горшкова – мы не знали, как поведут себя наши игроки.

    Счет закономерен, но мы были ближе к победе», – сказал Осинькин.

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    Источник: «Чемпионат»

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