Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал ничью с «Локомотивом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча пятого тура РПЛ против «Локомотива».
- Результат встречи – ничья 1:1.
- Москвичи сравняли счет благодаря голу с пенальти на 91-й минуте.
«Погода наложила отпечаток на скорость и рисунок игры. Не очень просто было двигаться. В плане движения у обеих команд можно было ожидать больше.
Мы создали много моментов: может, даже много для такой вязкой игры. Могли сыграть лучше.
«Локомотив» доминировал, мы же играли на контратаках. На концовку игры повлияла наша скамейка и малое количество нападающих.
Замены хотелось сделать раньше, но нас спутала травма Горшкова – мы не знали, как поведут себя наши игроки.
Счет закономерен, но мы были ближе к победе», – сказал Осинькин.
Источник: «Чемпионат»