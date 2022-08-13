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  • Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал ничью с «Локомотивом»

Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал ничью с «Локомотивом»

13 августа 2022, 17:34
2

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча пятого тура РПЛ против «Локомотива».

  • Результат встречи – ничья 1:1.
  • Москвичи сравняли счет благодаря голу с пенальти на 91-й минуте.

«Погода наложила отпечаток на скорость и рисунок игры. Не очень просто было двигаться. В плане движения у обеих команд можно было ожидать больше.

Мы создали много моментов: может, даже много для такой вязкой игры. Могли сыграть лучше.

«Локомотив» доминировал, мы же играли на контратаках. На концовку игры повлияла наша скамейка и малое количество нападающих.

Замены хотелось сделать раньше, но нас спутала травма Горшкова – мы не знали, как поведут себя наши игроки.

Счет закономерен, но мы были ближе к победе», – сказал Осинькин.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (2)
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Sviro
1660406844
"Могли бы сыграть лучше" Так чего же не играете?
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paracetamol
1660409274
Хватает еще дурачков у Крылышек!
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