Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФС назначил судей на первые матчи Кубка России

13 августа 2022, 14:00

Определены арбитры, которые будут работать на играх первого раунда Пути регионов в Кубке России.

  • Турнир пройдет по системе Double elimination с выбыванием после двух поражений.
  • В нем примут участие 103 команды.
  • Клубы РПЛ стартуют в Кубке 31 августа.

16 августа, вторник

«Амкал» – «Зоркий-Красногорск»: судья – Даниил Шеметов, ассистенты судьи – Александр Мастиков, Антон Гавриленко; инспектор – Борис Тимофеев.

17 августа, среда

«Ессентуки» – «СтавропольАгроСоюз»: судья – Виталий Дорошенко, ассистенты судьи – Андрей Пичугин, Александр Городовой; инспектор – Юрий Мирошник.

«Динамо Ставрополь» – «Армавир»: судья – Инал Танашев, ассистенты судьи – Батраз Габагков, Ахья Соттаев; инспектор – Андрей Юлгушов.

«2DROTS» – «Чертаново»: судья – Игорь Вертков, ассистенты судьи – Дмитрий Михалев, Вадим Матвеев; инспектор – Игорь Котковский.

«Электрон» – «СШ7 Карелия»: судья – Александр Ануфриев, ассистенты судьи – Дмитрий Строганов, Шалва Циклаури; инспектор – Александр Беляков.

«Коломна» – «Сатурн»: судья – Владимир Фалов, ассистенты судьи – Арсений Новиков, Альмир Хатмуллин; инспектор – Илья Барышников.

«Сахалинец» – «Балашиха»: судья – Илья Бугров, ассистенты судьи – Егор Дрожачих, Сослан Багдасаров; инспектор – Виталий Федулов.

«Нэфис» – «Химик-Август»: судья – Павел Лысенко, ассистенты судьи – Валентин Туршаков, Дмитрий Алексеев; инспектор – Евгений Рассказов.

«Темп» – «Динамо-Барнаул»: судья – Александр Маюн, ассистенты судьи – Никита Винокуров, Иван Медведев; инспектор – Виталий Аржанцев.

18 августа, четверг

«Океан» – «Динамо-Владивосток»: судья – Иван Пожидаев, ассистенты судьи – Максим Белокур, Николай Быковский; инспектор – Евгений Кулемесин.

«Пересвет Трехгорка» – «Космос»: судья – Игорь Капленков, ассистенты судьи – Вадим Тройненков, Сергей Ченцов; инспектор – Константин Барсуков.

ФШМ – «Химик»: судья – Марина Крупская, ассистенты судьи – Виктор Махрин, Иван Агальцов; инспектор – Андрей Глот.

Еще по теме:
«Сложно финансово и организационно»: ялтинский «Рубин» – об участии в Fonbet Кубке России
В «Севастополе» объяснили отказ от участия в Fonbet Кубке России
Дюков объяснил, почему крымские клубы не будут играть в Кубке России-2023/24 7
Источник: сайт РФС
Россия. Кубок
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
2
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
6
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
3
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
8
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
6
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
6
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
1
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Все новости
Все новости
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
10:33
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
Вчера, 23:46
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
Вчера, 22:55
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
Вчера, 22:44
66
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
Вчера, 22:33
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
Вчера, 22:01
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
Вчера, 20:55
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
Вчера, 20:27
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
15
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
Вчера, 19:57
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
Вчера, 19:30
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
Вчера, 18:22
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
Вчера, 17:44
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
Вчера, 10:41
3
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
Вчера, 09:21
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
1 сентября
40
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
1 сентября
1
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
1 сентября
10
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
1 сентября
21
Где смотреть матч «Балтика» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
1 сентября
Где смотреть матч «Спартак» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
1 сентября
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
1 сентября
Где смотреть матч «Оренбург» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
1 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+