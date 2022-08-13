РФС назначил судей на первые матчи Кубка России

Определены арбитры, которые будут работать на играх первого раунда Пути регионов в Кубке России.

Турнир пройдет по системе Double elimination с выбыванием после двух поражений.

В нем примут участие 103 команды.

Клубы РПЛ стартуют в Кубке 31 августа.

16 августа, вторник

«Амкал» – «Зоркий-Красногорск»: судья – Даниил Шеметов, ассистенты судьи – Александр Мастиков, Антон Гавриленко; инспектор – Борис Тимофеев.

17 августа, среда

«Ессентуки» – «СтавропольАгроСоюз»: судья – Виталий Дорошенко, ассистенты судьи – Андрей Пичугин, Александр Городовой; инспектор – Юрий Мирошник.

«Динамо Ставрополь» – «Армавир»: судья – Инал Танашев, ассистенты судьи – Батраз Габагков, Ахья Соттаев; инспектор – Андрей Юлгушов.

«2DROTS» – «Чертаново»: судья – Игорь Вертков, ассистенты судьи – Дмитрий Михалев, Вадим Матвеев; инспектор – Игорь Котковский.

«Электрон» – «СШ7 Карелия»: судья – Александр Ануфриев, ассистенты судьи – Дмитрий Строганов, Шалва Циклаури; инспектор – Александр Беляков.

«Коломна» – «Сатурн»: судья – Владимир Фалов, ассистенты судьи – Арсений Новиков, Альмир Хатмуллин; инспектор – Илья Барышников.

«Сахалинец» – «Балашиха»: судья – Илья Бугров, ассистенты судьи – Егор Дрожачих, Сослан Багдасаров; инспектор – Виталий Федулов.

«Нэфис» – «Химик-Август»: судья – Павел Лысенко, ассистенты судьи – Валентин Туршаков, Дмитрий Алексеев; инспектор – Евгений Рассказов.

«Темп» – «Динамо-Барнаул»: судья – Александр Маюн, ассистенты судьи – Никита Винокуров, Иван Медведев; инспектор – Виталий Аржанцев.

18 августа, четверг

«Океан» – «Динамо-Владивосток»: судья – Иван Пожидаев, ассистенты судьи – Максим Белокур, Николай Быковский; инспектор – Евгений Кулемесин.

«Пересвет Трехгорка» – «Космос»: судья – Игорь Капленков, ассистенты судьи – Вадим Тройненков, Сергей Ченцов; инспектор – Константин Барсуков.

ФШМ – «Химик»: судья – Марина Крупская, ассистенты судьи – Виктор Махрин, Иван Агальцов; инспектор – Андрей Глот.