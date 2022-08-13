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    РФС назначил судей на первые матчи Кубка России

    Определены арбитры, которые будут работать на играх первого раунда Пути регионов в Кубке России.

    • Турнир пройдет по системе Double elimination с выбыванием после двух поражений.
    • В нем примут участие 103 команды.
    • Клубы РПЛ стартуют в Кубке 31 августа.

    16 августа, вторник

    «Амкал» – «Зоркий-Красногорск»: судья – Даниил Шеметов, ассистенты судьи – Александр Мастиков, Антон Гавриленко; инспектор – Борис Тимофеев.

    17 августа, среда

    «Ессентуки» – «СтавропольАгроСоюз»: судья – Виталий Дорошенко, ассистенты судьи – Андрей Пичугин, Александр Городовой; инспектор – Юрий Мирошник.

    «Динамо Ставрополь» – «Армавир»: судья – Инал Танашев, ассистенты судьи – Батраз Габагков, Ахья Соттаев; инспектор – Андрей Юлгушов.

    «2DROTS» – «Чертаново»: судья – Игорь Вертков, ассистенты судьи – Дмитрий Михалев, Вадим Матвеев; инспектор – Игорь Котковский.

    «Электрон» – «СШ7 Карелия»: судья – Александр Ануфриев, ассистенты судьи – Дмитрий Строганов, Шалва Циклаури; инспектор – Александр Беляков.

    «Коломна» – «Сатурн»: судья – Владимир Фалов, ассистенты судьи – Арсений Новиков, Альмир Хатмуллин; инспектор – Илья Барышников.

    «Сахалинец» – «Балашиха»: судья – Илья Бугров, ассистенты судьи – Егор Дрожачих, Сослан Багдасаров; инспектор – Виталий Федулов.

    «Нэфис» – «Химик-Август»: судья – Павел Лысенко, ассистенты судьи – Валентин Туршаков, Дмитрий Алексеев; инспектор – Евгений Рассказов.

    «Темп» – «Динамо-Барнаул»: судья – Александр Маюн, ассистенты судьи – Никита Винокуров, Иван Медведев; инспектор – Виталий Аржанцев.

    18 августа, четверг

    «Океан» – «Динамо-Владивосток»: судья – Иван Пожидаев, ассистенты судьи – Максим Белокур, Николай Быковский; инспектор – Евгений Кулемесин.

    «Пересвет Трехгорка» – «Космос»: судья – Игорь Капленков, ассистенты судьи – Вадим Тройненков, Сергей Ченцов; инспектор – Константин Барсуков.

    ФШМ – «Химик»: судья – Марина Крупская, ассистенты судьи – Виктор Махрин, Иван Агальцов; инспектор – Андрей Глот.

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    Источник: сайт РФС

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