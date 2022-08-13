«Меня самого пока не спасли. Еще ныряю!». Соболев – о помощи дельфинам

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пошутил по поводу того, что его называют «дельфином».
– Как поживает кепка с дельфином?
– Ее забрал себе наш клубный фотограф после финала Кубка – и не отдает! Но я придумаю что-нибудь новое.
Может, комбо из футболки и майки с дельфинами. Или открою свой дельфинарий!
– Может, сделаешь пожертвование в какую-нибудь организацию, спасающую дельфинов?
– Меня самого пока не спасли. Еще ныряю!
- В 4 стартовых турах РПЛ Соболев забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Футболиста сравнивают с дельфином за регулярные симуляции.
- Сообщалось, что вышеупомянутую кепку отдали в музей «Спартака».
Источник: сайт «Спартака»