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    «Меня самого пока не спасли. Еще ныряю!». Соболев – о помощи дельфинам

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев пошутил по поводу того, что его называют «дельфином».

    – Как поживает кепка с дельфином?

    – Ее забрал себе наш клубный фотограф после финала Кубка – и не отдает! Но я придумаю что-нибудь новое.

    Может, комбо из футболки и майки с дельфинами. Или открою свой дельфинарий!

    – Может, сделаешь пожертвование в какую-нибудь организацию, спасающую дельфинов?

    – Меня самого пока не спасли. Еще ныряю!

    • В 4 стартовых турах РПЛ Соболев забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Футболиста сравнивают с дельфином за регулярные симуляции.
    • Сообщалось, что вышеупомянутую кепку отдали в музей «Спартака».

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    Источник: сайт «Спартака»

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