«Меня самого пока не спасли. Еще ныряю!». Соболев – о помощи дельфинам

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пошутил по поводу того, что его называют «дельфином».

– Как поживает кепка с дельфином?

– Ее забрал себе наш клубный фотограф после финала Кубка – и не отдает! Но я придумаю что-нибудь новое.

Может, комбо из футболки и майки с дельфинами. Или открою свой дельфинарий!

– Может, сделаешь пожертвование в какую-нибудь организацию, спасающую дельфинов?

– Меня самого пока не спасли. Еще ныряю!