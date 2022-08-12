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  • Газзаев: «ЦСКА добьется победы над «Зенитом», ну как минимум не проиграет»

Газзаев: «ЦСКА добьется победы над «Зенитом», ну как минимум не проиграет»

12 августа 2022, 16:25
8

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ против «Зенита».

«ЦСКА успешно начал этот сезон. Помимо того, что команда сегодня набирает очки, что очень важно, она демонстрирует хорошее качество игры.

Армейцы активно играют в атаке, в обороне стабилизировали игру, поэтому есть и результат.

Впереди матч с «Зенитом», который многое покажет. Думаю, что команда должна проявить все свои лучшие качества и безусловно показать свой потенциал в этой игре.

«Зенит» последние четыре года выигрывает национальное первенство, команда является абсолютным лидером российского футбола, поэтому ЦСКА должен продемонстрировать свои амбиции, свой настрой, чтобы составить мощную конкуренцию петербуржцам.

Для этого у армейцев есть все аргументы, чтобы показать хорошую игру. Надеюсь, что матч будет очень интересным. Могу даже предположить, что ЦСКА добьeтся победы, ну как минимум не проиграет», – сказал Газзаев.

  • Матч состоится в субботу, 13 августа, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
  • Начало – в 17:00 мск.
  • ЦСКА – лидер РПЛ, «Зенит» идет на 6-м месте.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Газзаев Валерий
Комментарии (8)
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АЛЕКС 58
1660312117
Под твоим началом драли-бы газовых,как сучек!
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paracetamol
1660313307
Ты чё усы не сбрил, когда Зениту проиграл? Дерпютат, мля!
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Plyash
1660313616
Зуб даёшь,горец?
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СвинкаСправедливости
1660314904
Да не дадут вам ничего сделать на Газпром-Арене. Вы чё, думаете, будут судить , как с Факелом, да? Я ору с них просто.
Ответить
vladimir-7
1660317208
Чуть бы попозже сыграть с Зенитом, где-нибудь в туре десятом, команда сформировалась бы и обрела бы свою силу, но посмотрим игру с серьёзным соперником и загадывать не будем.
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НикКин
1660320095
У одного Соболев в барселоне у другого цска **** дрюкнет походу дела в аптеках лекарство кончилось
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ySS
1660325102
Можно, конечно, предположить, но оборона ещё совсем сырая.
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