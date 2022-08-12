Газзаев: «ЦСКА добьется победы над «Зенитом», ну как минимум не проиграет»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ против «Зенита».

«ЦСКА успешно начал этот сезон. Помимо того, что команда сегодня набирает очки, что очень важно, она демонстрирует хорошее качество игры.

Армейцы активно играют в атаке, в обороне стабилизировали игру, поэтому есть и результат.

Впереди матч с «Зенитом», который многое покажет. Думаю, что команда должна проявить все свои лучшие качества и безусловно показать свой потенциал в этой игре.

«Зенит» последние четыре года выигрывает национальное первенство, команда является абсолютным лидером российского футбола, поэтому ЦСКА должен продемонстрировать свои амбиции, свой настрой, чтобы составить мощную конкуренцию петербуржцам.

Для этого у армейцев есть все аргументы, чтобы показать хорошую игру. Надеюсь, что матч будет очень интересным. Могу даже предположить, что ЦСКА добьeтся победы, ну как минимум не проиграет», – сказал Газзаев.