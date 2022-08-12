Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    Газзаев: «ЦСКА добьется победы над «Зенитом», ну как минимум не проиграет»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ против «Зенита».

    «ЦСКА успешно начал этот сезон. Помимо того, что команда сегодня набирает очки, что очень важно, она демонстрирует хорошее качество игры.

    Армейцы активно играют в атаке, в обороне стабилизировали игру, поэтому есть и результат.

    Впереди матч с «Зенитом», который многое покажет. Думаю, что команда должна проявить все свои лучшие качества и безусловно показать свой потенциал в этой игре.

    «Зенит» последние четыре года выигрывает национальное первенство, команда является абсолютным лидером российского футбола, поэтому ЦСКА должен продемонстрировать свои амбиции, свой настрой, чтобы составить мощную конкуренцию петербуржцам.

    Для этого у армейцев есть все аргументы, чтобы показать хорошую игру. Надеюсь, что матч будет очень интересным. Могу даже предположить, что ЦСКА добьeтся победы, ну как минимум не проиграет», – сказал Газзаев.

    • Матч состоится в субботу, 13 августа, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
    • Начало – в 17:00 мск.
    • ЦСКА – лидер РПЛ, «Зенит» идет на 6-м месте.

    Новости по теме
    Фукс: «Зенит» – не проблема для нас. Такой ЦСКА способен их обыграть» 9
    Где смотреть «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 13 августа
    Федотов – о травме Клаудиньо: «Зенит» не заметит потери бойца» 4
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:25
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2298

      СвинкаСправедливости 15 минут назад

      Да не дадут вам ничего сделать на Газпром-Арене.
      Вы чё, думаете, будут судить , как с Факелом, да?
      Я ору с них просто.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13357

      playsh 37 минут назад

      Зуб даёшь,горец?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16759

      paracetamol 42 минуты назад

      Ты чё усы не сбрил, когда Зениту проиграл? Дерпютат, мля!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1977

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Под твоим началом драли-бы газовых,как сучек!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11