«Какие-то любители-блогеры, потом еще пляжников найдут». Колосков раскритиковал реформу Кубка России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков недоволен новым форматом Кубка России и участием в турнире команд из Медиалиги.

«Мне эта идея не нравится. В кубке есть какие-то традиции, начиная с СССР, потом был Кубок России – все было четко выстроено.

Можно было формат поменять. А какие-то любители-блогеры, потом еще пляжников найдут.

То, что клубы РПЛ не будут играть с командами из низших лиг, – тоже минус. В регионах ждут наши большие клубы, хотят их видеть.

Ну приедут блогеры играть, условно, в Хабаровск – какой от этого интерес у местных любителей футбола?

То, что все вперемешку, и то, что клубы Премьер-лиги будут находиться в суперпривилегированном положении, мне, честно говоря, не импонирует», – сказал Колосков.