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    «Какие-то любители-блогеры, потом еще пляжников найдут». Колосков раскритиковал реформу Кубка России

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков недоволен новым форматом Кубка России и участием в турнире команд из Медиалиги.

    «Мне эта идея не нравится. В кубке есть какие-то традиции, начиная с СССР, потом был Кубок России – все было четко выстроено.

    Можно было формат поменять. А какие-то любители-блогеры, потом еще пляжников найдут.

    То, что клубы РПЛ не будут играть с командами из низших лиг, – тоже минус. В регионах ждут наши большие клубы, хотят их видеть.

    Ну приедут блогеры играть, условно, в Хабаровск – какой от этого интерес у местных любителей футбола?

    То, что все вперемешку, и то, что клубы Премьер-лиги будут находиться в суперпривилегированном положении, мне, честно говоря, не импонирует», – сказал Колосков.

    • Кубок России пройдет по системе Double elimination с выбыванием после двух поражений.
    • В нем примут участие 103 команды, в том числе «Амкал» и 2DROTS.
    • Турнир стартует 16 августа. Расписание 1-го раунда можно посмотреть здесь.

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    Источник: ТАСС

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