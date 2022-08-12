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  • «Какие-то любители-блогеры, потом еще пляжников найдут». Колосков раскритиковал реформу Кубка России

«Какие-то любители-блогеры, потом еще пляжников найдут». Колосков раскритиковал реформу Кубка России

12 августа 2022, 00:16
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков недоволен новым форматом Кубка России и участием в турнире команд из Медиалиги.

«Мне эта идея не нравится. В кубке есть какие-то традиции, начиная с СССР, потом был Кубок России – все было четко выстроено.

Можно было формат поменять. А какие-то любители-блогеры, потом еще пляжников найдут.

То, что клубы РПЛ не будут играть с командами из низших лиг, – тоже минус. В регионах ждут наши большие клубы, хотят их видеть.

Ну приедут блогеры играть, условно, в Хабаровск – какой от этого интерес у местных любителей футбола?

То, что все вперемешку, и то, что клубы Премьер-лиги будут находиться в суперпривилегированном положении, мне, честно говоря, не импонирует», – сказал Колосков.

  • Кубок России пройдет по системе Double elimination с выбыванием после двух поражений.
  • В нем примут участие 103 команды, в том числе «Амкал» и 2DROTS.
  • Турнир стартует 16 августа. Расписание 1-го раунда можно посмотреть здесь.

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Источник: ТАСС
Россия. Кубок
Комментарии (1)
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Artemka444
1660276725
А у нас всё через ж...!!!
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