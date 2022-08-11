Все белорусские клубы вылетели из еврокубков.

В четверг завершил выступление в квалификации Лиги конференций солигорский «Шахтер», уступивший румынскому «ЧФР Клужу».

До этого из еврокубков выбыли минское «Динамо», БАТЭ и «Гомель».

Белоруссия завершила еврокубковый сезон-2022/23 на последнем месте в таблице коэффициентов УЕФА, набрав 0,625 балла.

Белорусские клубы в 12 матчах одержали одну победу, трижды сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

Выше оказались такие страны, как Андорра (0,666 балла), Сан-Марино (0,833), Люксембург (0,875), Эстония (1,166), Мальта (2,250).