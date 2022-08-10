«У нас другие задачи». Черчесов высказался после вылета «Ференцвароша» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Карабаха» (1:3) и вылет из квалификации Лиги чемпионов.

«Надо спокойно проанализировать увиденное, у нас другие задачи. Критика в мой адрес и адрес команды сейчас законна, это работа журналистов. Мне тоже нужно разобраться, чего не хватило в матче с «Карабахом», – сказал россиянин.