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  • «У нас другие задачи». Черчесов высказался после вылета «Ференцвароша» из Лиги чемпионов

«У нас другие задачи». Черчесов высказался после вылета «Ференцвароша» из Лиги чемпионов

10 августа 2022, 09:36
11

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Карабаха» (1:3) и вылет из квалификации Лиги чемпионов.

«Надо спокойно проанализировать увиденное, у нас другие задачи. Критика в мой адрес и адрес команды сейчас законна, это работа журналистов. Мне тоже нужно разобраться, чего не хватило в матче с «Карабахом», – сказал россиянин.

  • «Ференцварош» обеспечил себе как минимум групповой этап Лиги конференций.
  • В прошлом сезоне команда Черчесова выиграла чемпионат Венгрии и Кубок.
  • Черчесов принял венгров в прошлом году.

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Источник: официальный сайт «Ференцвароша»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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ZENIT84,
1660113682
Ужас так карабаху влететь еще и дома
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alp
1660113937
задача такая - выйти в ЛЧ на следующий год чтобы сразу вылететь и объявить что у команды были другие задачи
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САДЫЧОК
1660114078
Смешной , напыщенный индюк ! Ничего , общего , у него с тренерской деятельностью Нет ! Это , даже не физрук !
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JTherry
1660115046
"...у нас другие задачи" ...ответ в стиле Семака про игры в ЛЧ...)
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Fusballer
1660115775
Черчесов молодец - работает строго по контракту. Как и Богданыч в Зените.
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Enter2006
1660116363
Всегда как уж на сковородке выкручивается когда проигрывает. Взял бы и прямо сказал: "да, хреново играли, в этом и моя вина". Неееет, "У нас другие задачи"...
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nelez
1660124222
Интересно , почему российские болельшики так переживают вылету венгров? Неужели так ненавидят Азербайджан. Карабах выиграл заслуженно. Карабах на голову выше чем фаренцварош. И Гурбанов лучший тренер чем Черчесов. Они не проиграли какому то слабаку. До чемпиона Венгрии Карабах выбил чемпионов Польши-Лех1-1 ; 5-1 , чемпионов Швейцарии-Цюрих.2-2 ; 3-2. Так что все по делу.
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