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    «У нас другие задачи». Черчесов высказался после вылета «Ференцвароша» из Лиги чемпионов

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Карабаха» (1:3) и вылет из квалификации Лиги чемпионов.

    «Надо спокойно проанализировать увиденное, у нас другие задачи. Критика в мой адрес и адрес команды сейчас законна, это работа журналистов. Мне тоже нужно разобраться, чего не хватило в матче с «Карабахом», – сказал россиянин.

    • «Ференцварош» обеспечил себе как минимум групповой этап Лиги конференций.
    • В прошлом сезоне команда Черчесова выиграла чемпионат Венгрии и Кубок.
    • Черчесов принял венгров в прошлом году.

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    Источник: официальный сайт «Ференцвароша»

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    Сегодня, 09:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4150

      Enter2006 35 минут назад

      Всегда как уж на сковородке выкручивается когда проигрывает. Взял бы и прямо сказал: "да, хреново играли, в этом и моя вина". Неееет, "У нас другие задачи"...

      0
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      Рейтинг: +14730

      Fusballer 44 минуты назад

      Черчесов молодец - работает строго по контракту. Как и Богданыч в Зените.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24516

      JTherry 56 минут назад

      "...у нас другие задачи"
      ...ответ в стиле Семака про игры в ЛЧ...)

      2
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      Рейтинг: +14730

      Fusballer > JTherry 46 минут назад

      Сразу видно - профи!

      1
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      Рейтинг: +9393

      САДЫЧОК 1 час назад

      Смешной , напыщенный индюк ! Ничего , общего , у него с тренерской деятельностью Нет ! Это , даже не физрук !

      0
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      Рейтинг: +10493

      alp 1 час назад

      задача такая - выйти в ЛЧ на следующий год чтобы сразу вылететь и объявить что у команды были другие задачи

      1
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      Рейтинг: +983

      ZENIT84, 1 час назад

      Ужас так карабаху влететь еще и дома

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