«У нас другие задачи». Черчесов высказался после вылета «Ференцвароша» из Лиги чемпионов

Всегда как уж на сковородке выкручивается когда проигрывает. Взял бы и прямо сказал: "да, хреново играли, в этом и моя вина". Неееет, "У нас другие задачи"...
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Карабаха» (1:3) и вылет из квалификации Лиги чемпионов.
«Надо спокойно проанализировать увиденное, у нас другие задачи. Критика в мой адрес и адрес команды сейчас законна, это работа журналистов. Мне тоже нужно разобраться, чего не хватило в матче с «Карабахом», – сказал россиянин.
- «Ференцварош» обеспечил себе как минимум групповой этап Лиги конференций.
- В прошлом сезоне команда Черчесова выиграла чемпионат Венгрии и Кубок.
- Черчесов принял венгров в прошлом году.