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    Мостовой: «Меня никто не приглашал на матч легенд «Спартака» и «Зенита»

    Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что пока не получил приглашение на матче легенд с «Зенитом».

    «Мне никто ничего не писал, не отправлял. Что значит приглашали? Я что, вип-персона? Меня никто не приглашал. Если пригласят, то я подумаю», — сказал Мостовой.

    • 8 июля ветераны «Зенита» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в Санкт-Петербурге.
    • Победу петербургским ветеранам принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.
    • Ответный матч пройдет 2 сентября на «Открытие Банк Арене».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2022 21:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1021

      ZAITZEFF2011 59 минут назад

      Футболист был хороший а как человек говно.

      0
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      Рейтинг: +5383

      TOMSON 1 час назад

      Я подумаю! Невесту из себя строит?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13347

      playsh 1 час назад

      - с Вами говорит царь,царь...что-что...плохо слышно?
      - передаю по буквам...Циля,Абрам,Рома с мягким кончиком...

      2
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      Рейтинг: +24508

      JTherry > playsh 1 час назад

      про Цилю и Абрама понял... а про "Рому с мягким кончиком" подробнее: почему, когда и с кем..?))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13347

      playsh > JTherry 1 час назад

      Это анекдот их 70-х,вроде бы дальше идёт :
      - а почему с мягким кончиком ?
      - не валяйте дурака,доживёте до моих лет,узнаете...

      0
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      Рейтинг: +1309

      alefreddy 2 часа назад

      трубку сними алло

      3
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      Рейтинг: +24508

      JTherry > alefreddy 2 часа назад

      алло, Фредди, с вами говорит "царь"...)

      2
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      Рейтинг: +24508

      JTherry 2 часа назад

      приглашение "царю" надо направлять на официальном президентском бланке, а не в вотсапе скороговоркой...))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +32582

      VVM1964 > JTherry 1 час назад

      Ну да - "Ты как челобитную царю подаешь, смерд!" )))

      2
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      Рейтинг: +7243

      nik55 2 часа назад

      появись без приглашения

      2
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