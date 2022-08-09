Мостовой: «Меня никто не приглашал на матч легенд «Спартака» и «Зенита»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что пока не получил приглашение на матче легенд с «Зенитом».
«Мне никто ничего не писал, не отправлял. Что значит приглашали? Я что, вип-персона? Меня никто не приглашал. Если пригласят, то я подумаю», — сказал Мостовой.
- 8 июля ветераны «Зенита» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в Санкт-Петербурге.
- Победу петербургским ветеранам принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.
- Ответный матч пройдет 2 сентября на «Открытие Банк Арене».
Источник: «Спорт-Экспресс»