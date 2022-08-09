Мостовой: «Меня никто не приглашал на матч легенд «Спартака» и «Зенита»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что пока не получил приглашение на матче легенд с «Зенитом».

«Мне никто ничего не писал, не отправлял. Что значит приглашали? Я что, вип-персона? Меня никто не приглашал. Если пригласят, то я подумаю», — сказал Мостовой.