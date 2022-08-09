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    Уткин оценил перспективы Гогниева в случае назначения в «Урал»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на новость, что «Урал» может возглавить Спартак Гогниев.

    «Назначение Гогниева главным тренером «Урала», если оно состоится, может стать самой поэтичной новостью месяца. Вместо уволенного после проигрыша «Спартаку» придет тренер по имени Спартак.

    На самом деле очень интересно, но очень рискованно. Симпатизирую Гогниеву, но успех настолько своеобразного тренера, назначенного без предсезонной работы, кажется мне сомнительным», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • «Алания» уволила Гогниева в конце мая.
    • «Урал» в понедельник объявил об отставке Игоря Шалимова.
    • Команда не набрала ни одного очка в новом сезоне РПЛ, проиграв 4 матча с общим счетом 1:10.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 18:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6241

      Ганнибал Лектор 52 минуты назад

      Гочаренко, Гогниев... да хоть Кержаков! Любой Тренер лучше Шалимова. Тупо потому, что Шалимов - вообще не тренер

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