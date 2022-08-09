Уткин оценил перспективы Гогниева в случае назначения в «Урал»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на новость, что «Урал» может возглавить Спартак Гогниев.

«Назначение Гогниева главным тренером «Урала», если оно состоится, может стать самой поэтичной новостью месяца. Вместо уволенного после проигрыша «Спартаку» придет тренер по имени Спартак.

На самом деле очень интересно, но очень рискованно. Симпатизирую Гогниеву, но успех настолько своеобразного тренера, назначенного без предсезонной работы, кажется мне сомнительным», – написал Уткин в своем телеграм-канале.