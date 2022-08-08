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    В «Торпедо» рассказали, когда Кутепов дебютирует за команду. Он не играет с февраля

    Пресс-атташе «Торпедо» Дмитрий Ганичев прокомментировал состояние летнего новичка команды Ильи Кутепова.

    «О Кутепове уже неоднократно говорил наш главный тренер Александр Бородюк. Илья уже три-четыре дня тренируется в общей группе, мы с ним разговаривали перед матчем с «Химками».

    Вчера он впервые был в заявке на игру. Он не играл в стартовом составе, что объяснимо , так как он пропустил значительный промежуток времени.

    Пока наш тренерский штаб сделал ставку на тех футболистов, кто в течение недельного цикла играл вместе. Все покажет тренировочная неделя.

    Нас ждет непростой выезд в Оренбург. Вполне возможно, что Кутепова мы скоро увидим в стартовом составе», – сказал Ганичев.

    • 29-летний Кутепов бесплатно перешел в «Торпедо» из «Спартака».
    • В последний раз он выходил на поле 26 февраля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23142

      DOCTOR PENALTY 39 минут назад

      Как бы ему не пришлось дебютировать за Торпедо в Первой лиге.

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