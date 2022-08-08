В «Торпедо» рассказали, когда Кутепов дебютирует за команду. Он не играет с февраля

Пресс-атташе «Торпедо» Дмитрий Ганичев прокомментировал состояние летнего новичка команды Ильи Кутепова.
«О Кутепове уже неоднократно говорил наш главный тренер Александр Бородюк. Илья уже три-четыре дня тренируется в общей группе, мы с ним разговаривали перед матчем с «Химками».
Вчера он впервые был в заявке на игру. Он не играл в стартовом составе, что объяснимо , так как он пропустил значительный промежуток времени.
Пока наш тренерский штаб сделал ставку на тех футболистов, кто в течение недельного цикла играл вместе. Все покажет тренировочная неделя.
Нас ждет непростой выезд в Оренбург. Вполне возможно, что Кутепова мы скоро увидим в стартовом составе», – сказал Ганичев.
- 29-летний Кутепов бесплатно перешел в «Торпедо» из «Спартака».
- В последний раз он выходил на поле 26 февраля.
Источник: «Спорт-Экспресс»