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    «Так в РПЛ играть нельзя». Тренер «Оренбурга» Личка – о первом тайме с «Ростовом»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка частично недоволен игрой своей команды в матче четвертого тура чемпионата России против «Ростова» (1:2).

    «В первом тайме мы немного испугались. Мы все мячи потеряли, все пасы играли в аут. Наш уровень в первые 45 минут был очень низким. Так нельзя выходить (играть) в Премьер‑лиге, это вообще абсурд.

    Во втором тайме поменяли схему, сделали три замены, хотели что‑то сделать с результатом и нашей игрой. Можно сказать, мы улучшились, но не сильно: мы можем играть с мячом в два‑три раза больше.

    Технический уровень был низкий, но команда начала больше бегать. Нужно было добавить агрессии и борьбы, пробовать идти искать этот гол.

    Были два момента, когда Ренато Гойкович сыграл через рикошет в штрафную. Но мы не были готовы этот рикошет использовать.

    Доволен только вторым таймом, где команда показывала характер и хотела сделать что‑то с результатом», – сказал Личка.

    • В игре с «Ростовом» все голы были забиты с пенальти.
    • «Оренбург» занимает 11-е место в РПЛ после 4 туров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +402

      кaстрюлька 1 час назад

      Вы там ни при чём, там просто был театр одного непотопляемого актёра

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