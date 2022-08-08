«Так в РПЛ играть нельзя». Тренер «Оренбурга» Личка – о первом тайме с «Ростовом»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка частично недоволен игрой своей команды в матче четвертого тура чемпионата России против «Ростова» (1:2).

«В первом тайме мы немного испугались. Мы все мячи потеряли, все пасы играли в аут. Наш уровень в первые 45 минут был очень низким. Так нельзя выходить (играть) в Премьер‑лиге, это вообще абсурд.

Во втором тайме поменяли схему, сделали три замены, хотели что‑то сделать с результатом и нашей игрой. Можно сказать, мы улучшились, но не сильно: мы можем играть с мячом в два‑три раза больше.

Технический уровень был низкий, но команда начала больше бегать. Нужно было добавить агрессии и борьбы, пробовать идти искать этот гол.

Были два момента, когда Ренато Гойкович сыграл через рикошет в штрафную. Но мы не были готовы этот рикошет использовать.

Доволен только вторым таймом, где команда показывала характер и хотела сделать что‑то с результатом», – сказал Личка.