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    РПЛ. «Ростов» обыграл «Оренбург» – 2:1, все голы забиты с пенальти

    «Ростов» дома победил «Оренбург» в матче 4-го тура РПЛ – 2:1.

    Голы в составе победителей забили Дмитрий Полоз и Николай Комличенко. Второй отличился в четвертой игре подряд.

    «Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице (8 очков), «Оренбург» – 11-е (3 очка).

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Полоз, 45+1 (с пенальти); 2:0 – Комличенко, 60 (с пенальти); 2:1 – Воробьев, 69 (с пенальти).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1872

      nominum 7 минут назад

      Инфа для болел не за Ростов. Нтумба, вышедший на замену вместо Байрамяна - ростовчанин. Папаня просто был из Конго. Как звучит-то!! Байрамян и Нтумбу - коренные ростовчане! ))))) !!!

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      Рейтинг: +61

      ScarlettOgusania 11 минут назад

      Казарцев - клоун, пенальти придумывал вместе с ВАР для обеих команд, у Ростова знатные ныряльщики - Полоз и Комличнко) и для газовых пенальти высосан из пальца. Смешно за такой цирк в штрафной ставить на точку)

      0
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      Рейтинг: +23139

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Рад за Ростов, хоть и трудно даются очки.

      2
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      Рейтинг: +8453

      GoLenaStop 28 минут назад

      Игры Ростсельмаша с Газпромом всегда тяжелые.
      А, Оренбург - крепкий орешек, да он и не раз ходил по лезвию бритвы.
      Увы, Ростсельмаш не показал игры, достойной лидера.:)
      А, спасибо командам, - игра была дерьмовая, как и судейство.
      Ростсельмаш, когда с игры пойдут голы?
      Или так и будем сопли жевать, типа заыбись сидим?
      Это - не победа Ростсельмаша , это - недоработка Оренбурга...
      Грустно...
      Всем удачи!

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      Рейтинг: +16902

      житель СПб > GoLenaStop 31 минуту назад

      Хорошо сказано!

      1
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      Рейтинг: +1906

      Bozigit 29 минут назад

      А за что так Зенит обидели? Был первым стал шестым

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      Рейтинг: +16902

      житель СПб > Bozigit 19 минут назад

      А что, Зенит тоже в этом матче играл? НЕ беспокойтесь, все у Зенита будет хорошо.

      0
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      Рейтинг: +1872

      nominum 36 минут назад

      Игра в одну калитку. Ростов душил. Судья на ВАРе просто решил добавить интриги в матч с придуманным пенальти Ростову. Даже комментаторы затруднились найти определение "нарушению" Песьякова. Но, слава Ростову, победа наша. Спасибо, команда.

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      Рейтинг: +16902

      житель СПб > nominum 32 минуты назад

      При всей моей симпатии к Ростову и Карпину - не душил он совсем! И не было никакой одной калитки - это незаинтересованный взгляд со стороны. Более того, во 2 тайме Ростов потерялся, и хорошо, что победа все-таки состоялась.

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      Рейтинг: +1872

      nominum > житель СПб 27 минут назад

      Ну второй тайм... Неоднозначно. В первом тайме только ошибка Песи могла дать шанс Оренбургу.

      1
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      Рейтинг: +16902

      житель СПб 37 минут назад

      Да... Лучшим игроком в матче был судья. Все голы забил он! В том смысле - что ни одного гола с игры. Все три - с пенальти, причем все три пенальти - неоднозначные (мягко говоря!). Казарцев по-прежнему непонятно что делает в судейском качестве. 1 пенальти - формально основания найти можно, но с активным участием (дорисовкой!) Полоза. 2 пенальти - в момент нарушения вопросов нет. НО! Прямо перед этим была обратная ситуация, Комличенко заваливал игрока защиты Ростова (который потом завалил его), и строго говоря - надо было уже там давать фол в атаке! А 3й пенальти, в ворота Ростова - это вообще ЧТО? Мяч уже вышел к этому моменту за пределы поля. Не уверен, что контакт вратаря с напом был - но если был - дайте вратарю ЖК, но для пенальти основ

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      Рейтинг: +16902

      житель СПб > житель СПб 35 минут назад

      оснований не было от слова совсем.
      А по игре... Ростов не убедил. Игра была неуверенной, вряд ли она Карпина удовлетворила.
      Но, в целом, - поздравляю Ростов с победой! 3 очка - и в Африке три очка!

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      Рейтинг: +1872

      nominum > житель СПб 31 минуту назад

      Полоз однозначно подставлялся под пенальти, ибо в дальнейшем действии ему ничего не светило. Тут защитник дурак. второй пенальти - то же самое. Комличенко отталкивает в стиле Дзюбы защитника и пытается убежать. Защитник сдуру двумя руками как жену обнимает Комличенко. А третий пенальти - это дебилизм ВАР

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      Рейтинг: +5094

      ySS 43 минуты назад

      С победой, ростовчане!
      Лучший сегодня свистел, а из игравших, вратарь Оренбурга Гошев.

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