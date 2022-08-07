РПЛ. «Ростов» обыграл «Оренбург» – 2:1, все голы забиты с пенальти

«Ростов» дома победил «Оренбург» в матче 4-го тура РПЛ – 2:1.

Голы в составе победителей забили Дмитрий Полоз и Николай Комличенко. Второй отличился в четвертой игре подряд.

«Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице (8 очков), «Оренбург» – 11-е (3 очка).

Россия. РПЛ. 4-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Полоз, 45+1 (с пенальти); 2:0 – Комличенко, 60 (с пенальти); 2:1 – Воробьев, 69 (с пенальти).

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