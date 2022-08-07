РПЛ. «Ростов» обыграл «Оренбург» – 2:1, все голы забиты с пенальти

Инфа для болел не за Ростов. Нтумба, вышедший на замену вместо Байрамяна - ростовчанин. Папаня просто был из Конго. Как звучит-то!! Байрамян и Нтумбу - коренные ростовчане! ))))) !!!
«Ростов» дома победил «Оренбург» в матче 4-го тура РПЛ – 2:1.
Голы в составе победителей забили Дмитрий Полоз и Николай Комличенко. Второй отличился в четвертой игре подряд.
«Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице (8 очков), «Оренбург» – 11-е (3 очка).
Россия. РПЛ. 4-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Полоз, 45+1 (с пенальти); 2:0 – Комличенко, 60 (с пенальти); 2:1 – Воробьев, 69 (с пенальти).