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    Холанд оценил свой дебют в АПЛ. Он дважды забил «Вест Хэму»

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями после своего первого матча в английской Премьер-лиге.

    «Это был хороший старт. Сезон только начинается, поэтому здорово получить игровое время.

    Мог ли я забить больше? Конечно. Все дело в связках, которые мы отрабатываем ежедневно на тренировках. Все придет.

    Приятно, что отец видел оба гола. Это важный момент для моего дебюта», – сказал Холанд.

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    Источник: Sky Sports

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