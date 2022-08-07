Холанд оценил свой дебют в АПЛ. Он дважды забил «Вест Хэму»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями после своего первого матча в английской Премьер-лиге.

Действующий чемпион АПЛ победил «Вест Хэм» со счетом 2:0.

Норвежец забил оба гола в дебютной игре.

Он повторил достижение Серхио Агуэро 11-летней давности.

«Это был хороший старт. Сезон только начинается, поэтому здорово получить игровое время.

Мог ли я забить больше? Конечно. Все дело в связках, которые мы отрабатываем ежедневно на тренировках. Все придет.

Приятно, что отец видел оба гола. Это важный момент для моего дебюта», – сказал Холанд.