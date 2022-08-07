Йоканович прокомментировал победу «Динамо» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги матча четвертого тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Москвичи победили соперника со счетом 2:0.

Набрав 3 очка, команда поднялась на 4-е место в таблице лиги.

«Так как это начало чемпионата, то для нас важно каждое очко. Что касается сегодняшней игры, то команда себя проявила.

Так или иначе есть потенциал для роста, мы должны больше отдаваться, показывать более качественную игру, но все придет.

Мы на правильном пути», – сказал Йоканович.