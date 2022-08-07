Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Крыльев Советов». Евгеньев – в основе самарцев

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо».

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Барач, Тепляков, Липовой, Хубулов, Шитов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Лесовой, Моро, Гонгадзе, Смолов, Грулев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Купцов, Кутицкий, Цесь, Осокин, Лаксальт, Макаров, Карапузов, Гладышев.