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    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Крыльев Советов». Евгеньев – в основе самарцев

    Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо».

    «Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко.

    Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Барач, Тепляков, Липовой, Хубулов, Шитов.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Лесовой, Моро, Гонгадзе, Смолов, Грулев, Тюкавин.

    Запасные: Лещук, Купцов, Кутицкий, Цесь, Осокин, Лаксальт, Макаров, Карапузов, Гладышев.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на самарской «Солидарность Арене», которая начнется в 17:30 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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