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    РПЛ. «Зенит» в меньшинстве удержал ничью против «Ахмата»

    «Ахмат» и «Зенит» в четвертом туре РПЛ сыграли вничью. Хозяева не реализовали большинство, заработанное на 41-й минуте.

    «Зенит» упустил шанс вернуться в лидеры РПЛ.

    Лучшим игроком матча признан замененный в перерыве Лечи Садулаев.

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

    «Ахмат»: Шелия, Журавлев, Быстров (Конате, 85), Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев (Фольмер, 88), Трошечкин (Бериша, 61), Швец, Садулаев (Агаларов, 46), Ильин (Олейников, 61).

    «Зенит»: Одоевский, Дуглас Сантос, Ловрен (Алип, 46), Родригао, Сутормин (Адамов, 46), Мостовой (Кержаков, 43), Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо (Бакаев, 60), Кассьерра (Чистяков, 87).

    Предупреждения: Трошечкин, 11; Садулаев, 45+4; Нижич, 48; Тимофеев, 81; Швец, 89 – Ловрен, 32; Сутормин, 36.

    Удаления: нет – Одоевский, 41.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии30
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      Рейтинг: +8443

      GoLenaStop 4 минуты назад

      Откровенно скучный матч,
      попахивает договорным газком...
      А, хорошей игры в ногомяч в этой встрече, увы, - не случилось.
      Всем удачи!

      0
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      Рейтинг: +4606

      PAREVG. 4 минуты назад

      Закономерная ничья, скучная игра, удаление - 100% сам виноват, не надо было выходить.

      1
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      Рейтинг: +1905

      Bozigit 5 минут назад

      В Грозном всегда тяжело играть

      1
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      Рейтинг: +1905

      Bozigit 7 минут назад

      Хорошая ожидает нас игра в следующем туре в Санкт Петербурге

      1
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      Рейтинг: +45

      ScarlettOgusania 7 минут назад

      Садулаев, артистически убрал с поля вратаря) Ахмат наверное самая тупая команда из первой восьмёрки, ни тактики, ни красивой игры. Зато какая поддержка через мегафон с трибуны)) а ведь могли и выиграть, если бы Бериша и Агаларов забили свои моменты

      2
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      Рейтинг: +3573

      minaev23 > ScarlettOgusania 2 минуты назад

      Красивая игра не для РПЛ. Хорошая поддержка - с другими командами такого нет.

      0
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      Рейтинг: +32479

      VVM1964 8 минут назад

      Я сегодня уже писал, что страну ждет приятный вечер - СВЕРШИЛОСЬ !!! УРА, товарищи !!! Веселится и ликует вся страна !!! ))))

      3
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      Рейтинг: +1321

      вальтер79 11 минут назад

      Зенит создает интригу чтоб не скучно было

      1
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      Рейтинг: +32479

      VVM1964 > вальтер79 4 минуты назад

      " Голодная лисица увидела виноградную лозу со свисающими гроздьями и хотела до них добраться, да не смогла; и, уходя прочь, сказала сама себе: «Они еще зеленые!» " Классика жанра !!! )))

      1
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      Рейтинг: +16750

      paracetamol 14 минут назад

      Лишний раз убедился, что Семак керовый тренер, лучше сказать - вообще не тренер. Удалили игрока, он в панику вдался, всех защитников выпустил, нападения нет...! Ну куда с таким тренеришкой трусливым в ЕК?

      2
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      Рейтинг: +2257

      СвинкаСправедливости 18 минут назад

      Все кричат: "Спартак проверят сильные клубы".
      А я скажу, что Спартак уже сыграл в Грозном, и сыграл в меньшинстве, а вы ещё не сыграли.

      2
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      Рейтинг: +25397

      vladimir-7 > СвинкаСправедливости 13 минут назад

      Ты к кому обращаешься?

      1
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      Рейтинг: +32479

      VVM1964 > vladimir-7 3 минуты назад

      Это эмоции... !!!

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      Рейтинг: +2257

      СвинкаСправедливости > vladimir-7 3 минуты назад

      Бредить перестань, дед. Ты же откровенно до*бываешься.

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      Рейтинг: +11967

      DeStar 20 минут назад

      зенит начал удерживать ничью еще до КК

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