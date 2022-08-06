РПЛ. «Зенит» в меньшинстве удержал ничью против «Ахмата»

«Ахмат» и «Зенит» в четвертом туре РПЛ сыграли вничью. Хозяева не реализовали большинство, заработанное на 41-й минуте.

«Зенит» упустил шанс вернуться в лидеры РПЛ.

Лучшим игроком матча признан замененный в перерыве Лечи Садулаев.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

«Ахмат»: Шелия, Журавлев, Быстров (Конате, 85), Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев (Фольмер, 88), Трошечкин (Бериша, 61), Швец, Садулаев (Агаларов, 46), Ильин (Олейников, 61).

«Зенит»: Одоевский, Дуглас Сантос, Ловрен (Алип, 46), Родригао, Сутормин (Адамов, 46), Мостовой (Кержаков, 43), Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо (Бакаев, 60), Кассьерра (Чистяков, 87).

Предупреждения: Трошечкин, 11; Садулаев, 45+4; Нижич, 48; Тимофеев, 81; Швец, 89 – Ловрен, 32; Сутормин, 36.

Удаления: нет – Одоевский, 41.

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