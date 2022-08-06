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РПЛ. «Зенит» в меньшинстве удержал ничью против «Ахмата»

6 августа 2022, 21:59
101

«Ахмат» и «Зенит» в четвертом туре РПЛ сыграли вничью. Хозяева не реализовали большинство, заработанное на 41-й минуте.

«Зенит» упустил шанс вернуться в лидеры РПЛ.

Лучшим игроком матча признан замененный в перерыве Лечи Садулаев.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

«Ахмат»: Шелия, Журавлев, Быстров (Конате, 85), Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев (Фольмер, 88), Трошечкин (Бериша, 61), Швец, Садулаев (Агаларов, 46), Ильин (Олейников, 61).

«Зенит»: Одоевский, Дуглас Сантос, Ловрен (Алип, 46), Родригао, Сутормин (Адамов, 46), Мостовой (Кержаков, 43), Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо (Бакаев, 60), Кассьерра (Чистяков, 87).

Предупреждения: Трошечкин, 11; Садулаев, 45+4; Нижич, 48; Тимофеев, 81; Швец, 89 – Ловрен, 32; Сутормин, 36.

Удаления: нет – Одоевский, 41.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит
Комментарии (101)
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Enter2006
1659812516
Хах, сначала Химки, теперь Ахмат, доказали, что Зене будет нелегко в этом сезоне, хоть всех бразильцев выкупи.
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Давид59
1659812729
Ловрен - это настоящая катастрофа. Сперва он сам сел на карточку. А потом и Одоевского подставил.
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СвинкаСправедливости
1659813081
Все кричат: "Спартак проверят сильные клубы". А я скажу, что Спартак уже сыграл в Грозном, и сыграл в меньшинстве, а вы ещё не сыграли.
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VVM1964
1659813696
Я сегодня уже писал, что страну ждет приятный вечер - СВЕРШИЛОСЬ !!! УРА, товарищи !!! Веселится и ликует вся страна !!! ))))
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ScarlettOgusania
1659813749
Садулаев, артистически убрал с поля вратаря) Ахмат наверное самая тупая команда из первой восьмёрки, ни тактики, ни красивой игры. Зато какая поддержка через мегафон с трибуны)) а ведь могли и выиграть, если бы Бериша и Агаларов забили свои моменты
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PAREVG.
1659813930
Закономерная ничья, скучная игра, удаление - 100% сам виноват, не надо было выходить.
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GoLenaStop
1659813959
Откровенно скучный матч, попахивает договорным газком... А, хорошей игры в ногомяч в этой встрече, увы, - не случилось. Всем удачи!
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Вомбат
1659816992
В ничье виноват Семак. Стоячего Ловрена и никчемного Сутормина никак нельзя было выпускать против быстрых и техничных форвардов, таких как Садуллаев. Да, он признал свою ошибку в перерыве, но было уже поздно. К тому же он не смог мотивировать бразильцев. И они опять, как с Химками, играли очень медленно и без настроя на удар. Иначе чем объяснить 4 их промаха из убойных позиций? Особенно запомнился промах Малкома на последней секунде. С трех метров по воротам ширино 7.32 метра в сторону метров на 10.
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portero
1659817210
Семак днище, бразилы когда хотят играют, а не хотят отбывают номер. Провалят в этом сезоне всё Семачок!!!
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хав_бек
1659848827
Не видел первого тайма, только второй посмотрел. В неравных составах игра была равная. У всех команд бывают неудачные игры и Барселона с Реалом в свои чемпионские года проигрывали середнячкам, а тут ничья, ещё и на выезде. Возможно и интересней от этого будет чемпионат.
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