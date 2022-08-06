Мележиков: «Надеюсь, Федун не уходит из «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков допустил уход из клуба владельца Леонида Федуна.

– Федун уходит?

– Не знаю. Надеюсь, что нет. Он очень многое сделал для «Спартака». Его возможный уход – это нехорошо. Что будет – то будет.

«Спартак» вышел на 1-е место в РПЛ. Отрыв от «Зенита» – 3 очка.

Сообщалось, что Федун уйдет из «Спартака».

Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.

«Спартак» снова победил в РПЛ. Почему он такой яркий на старте сезона