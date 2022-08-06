Мележиков: «Надеюсь, Федун не уходит из «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков допустил уход из клуба владельца Леонида Федуна.
– Федун уходит?
– Не знаю. Надеюсь, что нет. Он очень многое сделал для «Спартака». Его возможный уход – это нехорошо. Что будет – то будет.
- «Спартак» вышел на 1-е место в РПЛ. Отрыв от «Зенита» – 3 очка.
- Сообщалось, что Федун уйдет из «Спартака».
- Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого