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    «Давайте судей рублем наказывать за ошибки, а то перекос в одну сторону». Президент «Урала» Иванов – о платном обращении в ЭСК

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своем отношении к тому, что обращения клубов в экспертно-судейскую комиссию РФС могут стать платными.

    «Слушайте, ну, если нам предлагают платить деньги, то давайте и судей будем рублем наказывать за каждую ошибку.

    Кажется, сейчас говорится про 50 тысяч [за одну жалобу]? Получается, если ЭСК решает, что ошибка была, то тебе эти деньги возвращаются, а если нет – то они уходят в РФС.

    Опять перекос в одну сторону! То есть ты либо выходишь «в ноль», либо что-то теряешь. Давайте тогда клубу платить сверху 50 тысяч, если ошибка была!» – заявил Иванов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2237

      СвинкаСправедливости 32 минуты назад

      А давайте просто никого не штрафовать и не выдумывать бред про платные обращения в ЭСК?

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      Рейтинг: +693

      111Hunter111 47 минут назад

      Отбашляют судьям за левый пеналь столько, что им штраф за ошибку ерунда.

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      Рейтинг: +66

      Красногвардейчик 1 час назад

      Полностью согласен с Ивановым......

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      Рейтинг: +4768

      алдан2014 1 час назад

      В кои века,я согласен с Ивановым. Весьма здравая мысль. Ещё можно штрафовать самих судей за ошибки. Ведь рабочего на заводе наказывают рублем за брак. Должна быть социальная справедливость

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