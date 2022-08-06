«Давайте судей рублем наказывать за ошибки, а то перекос в одну сторону». Президент «Урала» Иванов – о платном обращении в ЭСК

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своем отношении к тому, что обращения клубов в экспертно-судейскую комиссию РФС могут стать платными.

«Слушайте, ну, если нам предлагают платить деньги, то давайте и судей будем рублем наказывать за каждую ошибку.

Кажется, сейчас говорится про 50 тысяч [за одну жалобу]? Получается, если ЭСК решает, что ошибка была, то тебе эти деньги возвращаются, а если нет – то они уходят в РФС.

Опять перекос в одну сторону! То есть ты либо выходишь «в ноль», либо что-то теряешь. Давайте тогда клубу платить сверху 50 тысяч, если ошибка была!» – заявил Иванов.