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  • «Давайте судей рублем наказывать за ошибки, а то перекос в одну сторону». Президент «Урала» Иванов – о платном обращении в ЭСК

«Давайте судей рублем наказывать за ошибки, а то перекос в одну сторону». Президент «Урала» Иванов – о платном обращении в ЭСК

6 августа 2022, 15:00
4

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своем отношении к тому, что обращения клубов в экспертно-судейскую комиссию РФС могут стать платными.

«Слушайте, ну, если нам предлагают платить деньги, то давайте и судей будем рублем наказывать за каждую ошибку.

Кажется, сейчас говорится про 50 тысяч [за одну жалобу]? Получается, если ЭСК решает, что ошибка была, то тебе эти деньги возвращаются, а если нет – то они уходят в РФС.

Опять перекос в одну сторону! То есть ты либо выходишь «в ноль», либо что-то теряешь. Давайте тогда клубу платить сверху 50 тысяч, если ошибка была!» – заявил Иванов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (4)
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алдан2014
1659787717
В кои века,я согласен с Ивановым. Весьма здравая мысль. Ещё можно штрафовать самих судей за ошибки. Ведь рабочего на заводе наказывают рублем за брак. Должна быть социальная справедливость
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Красногвардейчик
1659787867
Полностью согласен с Ивановым......
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111Hunter111
1659789663
Отбашляют судьям за левый пеналь столько, что им штраф за ошибку ерунда.
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СвинкаСправедливости
1659790558
А давайте просто никого не штрафовать и не выдумывать бред про платные обращения в ЭСК?
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