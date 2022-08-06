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  • Президент «Урала» Иванов рассказал о давлении на легионеров, не покинувших Россию

Президент «Урала» Иванов рассказал о давлении на легионеров, не покинувших Россию

6 августа 2022, 13:28

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что некоторые иностранцы, оставшиеся в РПЛ во второй части сезона-2021/22, подвергались серьезному давлению.

– После решений ФИФА серьезное давление оказывалось на поляка Шиманьского и грузина Кварацхелию. А в «Урале» был поляк Августиняк и грузины Гагнидзе и Цулукидзе. На них давление оказывалось?

– У Августиняка заканчивался контракт, поэтому на него такого большого давления не было. Конечно, если бы он сейчас переподписал с нами соглашение, то ему было бы тяжело в Польше. Но остальные ребята (тот же Мишкич) сейчас играют, и все нормально.

Когда мы играли в Москве с «Динамо», Августиняк разговаривал с Шиманьским – тот говорил, что приезжает в сборную и там на него все давят. Это тяжело.

По Луке Гагнидзе: он у нас был в аренде из «Динамо» – приостановил контракт и поехал в Польшу. Там посидел, никакой пользы польскому клубу не принес, денег тоже не заработал. И что это было?

Считаю, о ребятах надо думать. Парень тут работает, у него семья, а ему говорят: «Давай, заканчивай. Нельзя там [в России] играть».

– Получается, давление ради давления?

– Конечно. При этом ребята же все взрослые – сами должны выбирать, где играть, зарабатывать.

На Рыбуса тоже давили, а у него здесь семья, русская жена. И что? Он должен бросить своих детей? Уехать и оставить их «голыми»?

Считаю, что в сложившейся ситуации футболисты ни при чем, давить на них так – неправильно.

  • В марте ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона.
  • Летом эту опцию продлили еще на один год – до 30 июня 2023-го.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
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