Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Петржела раскритиковал «Зенит» из-за количества бразильцев в команде

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела недоволен тем, что петербургский клуб сделал ставку на легионеров из Бразилии.

    «Я все понимаю, но у «Зенита» много бразильцев. В этом нет ничего хорошего. Получается команда в команде. Мне это не нравится.

    Я бы хотел, чтобы молодые русские игроки выходили за «Зенит» в основе. Бразильцы в короткий срок дадут результат, но на перспективу это не очень», – считает Петржела.

    • Сейчас в составе «Зенита» числятся 7 бразильцев.
    • Это вратарь Иван Куарежма, защитники Дуглас Сантос и Родригао, хавбеки Клаудиньо, Вендел и Густаво Мантуан, а также нападающий Малком.

    Новости по теме
    Петржела назвал условие, при котором «Зенит» вернет Дзюбу 8
    «Хочет, чтобы перед ним встали на колени и умоляли». Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти клуб 7
    Петржела: «Как бы ЦСКА ни усиливался, им не стать чемпионами» 14
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:13
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +293

      Номэд 1 минуту назад

      **** руководству насрать на то, кто играет. У миллера маниакальное желание обогнать по количеству чемпионств великий клуб Спартак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +665

      Fju-2 5 минут назад

      Те бразильцы, которые приезжают сейчас, реально усиливают команду.
      В отличии от некоторых чехов, которые приходили в 2003-2004.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11