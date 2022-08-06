Петржела раскритиковал «Зенит» из-за количества бразильцев в команде

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела недоволен тем, что петербургский клуб сделал ставку на легионеров из Бразилии.
«Я все понимаю, но у «Зенита» много бразильцев. В этом нет ничего хорошего. Получается команда в команде. Мне это не нравится.
Я бы хотел, чтобы молодые русские игроки выходили за «Зенит» в основе. Бразильцы в короткий срок дадут результат, но на перспективу это не очень», – считает Петржела.
- Сейчас в составе «Зенита» числятся 7 бразильцев.
- Это вратарь Иван Куарежма, защитники Дуглас Сантос и Родригао, хавбеки Клаудиньо, Вендел и Густаво Мантуан, а также нападающий Малком.
Источник: «Спорт-Экспресс»