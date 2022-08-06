Петржела раскритиковал «Зенит» из-за количества бразильцев в команде

**** руководству насрать на то, кто играет. У миллера маниакальное желание обогнать по количеству чемпионств великий клуб Спартак.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела недоволен тем, что петербургский клуб сделал ставку на легионеров из Бразилии.
«Я все понимаю, но у «Зенита» много бразильцев. В этом нет ничего хорошего. Получается команда в команде. Мне это не нравится.
Я бы хотел, чтобы молодые русские игроки выходили за «Зенит» в основе. Бразильцы в короткий срок дадут результат, но на перспективу это не очень», – считает Петржела.
- Сейчас в составе «Зенита» числятся 7 бразильцев.
- Это вратарь Иван Куарежма, защитники Дуглас Сантос и Родригао, хавбеки Клаудиньо, Вендел и Густаво Мантуан, а также нападающий Малком.
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