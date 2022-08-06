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  • Петржела раскритиковал «Зенит» из-за количества бразильцев в команде

Петржела раскритиковал «Зенит» из-за количества бразильцев в команде

6 августа 2022, 13:13
4

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела недоволен тем, что петербургский клуб сделал ставку на легионеров из Бразилии.

«Я все понимаю, но у «Зенита» много бразильцев. В этом нет ничего хорошего. Получается команда в команде. Мне это не нравится.

Я бы хотел, чтобы молодые русские игроки выходили за «Зенит» в основе. Бразильцы в короткий срок дадут результат, но на перспективу это не очень», – считает Петржела.

  • Сейчас в составе «Зенита» числятся 7 бразильцев.
  • Это вратарь Иван Куарежма, защитники Дуглас Сантос и Родригао, хавбеки Клаудиньо, Вендел и Густаво Мантуан, а также нападающий Малком.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил
Комментарии (4)
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Fju-2
1659783867
Те бразильцы, которые приезжают сейчас, реально усиливают команду. В отличии от некоторых чехов, которые приходили в 2003-2004.
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BarStep
1659786862
Соглашусь.. Перебор явный.. 2-3 бразильца максимум, а иначе начинается карнавал.. Что в принципе и происходит периодически.. Сегодня в Грозном, чувствую будет как в Химках..
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O-kolesov
1659789170
Как Петржела может судить о количестве бразильцев, если во времена его работы в Зените было явное засилие чехов и словаков?
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