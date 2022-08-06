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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • «Матч ТВ» заработал почти 5 миллиардов рублей на продаже рекламы букмекерам

«Матч ТВ» заработал почти 5 миллиардов рублей на продаже рекламы букмекерам

6 августа 2022, 09:39
4

Стало известно, сколько телеканал «Матч ТВ» получил от букмекеров за рекламу в ходе спортивных трансляций.

Эфирное время продавалось через аукцион. В итоге удалось заработать почти 5 миллиардов рублей:

  • «Фонбет» – 2,4 миллиарда рублей (футбольные еврокубки, Бундеслига);
  • «Лига Ставок» – более 1,1 миллиарда рублей (Серия А);
  • Pari – около 230 миллионов рублей (реклама на каналах «Матч! Футбол 2» и «Матч! Футбол 3»);
  • «Бетсити» – более 230 миллионов рублей (реклама на «Матч! Футбол 1»);
  • Olimpbet – 430 миллионов рублей (UFC, Единая лига ВТБ).

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Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии (4)
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vsespartak01
1659770122
одного не понимаю !и чего на этом .......зарабатывать?хорошее рекламой не назовут!
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Иван Петров 1986
1659772018
Не заработал, а получил бабки от криминала. Отмыл грязные деньги.
Ответить
m40
1659775597
А сколько эти конторы заработали на любителях ставок?
Ответить
Красногорск_Фан
1659777620
Букмекеры, ростовщики, наркоторговцы. Все это зло
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