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    «Матч ТВ» заработал почти 5 миллиардов рублей на продаже рекламы букмекерам

    Стало известно, сколько телеканал «Матч ТВ» получил от букмекеров за рекламу в ходе спортивных трансляций.

    Эфирное время продавалось через аукцион. В итоге удалось заработать почти 5 миллиардов рублей:

    • «Фонбет» – 2,4 миллиарда рублей (футбольные еврокубки, Бундеслига);
    • «Лига Ставок» – более 1,1 миллиарда рублей (Серия А);
    • Pari – около 230 миллионов рублей (реклама на каналах «Матч! Футбол 2» и «Матч! Футбол 3»);
    • «Бетсити» – более 230 миллионов рублей (реклама на «Матч! Футбол 1»);
    • Olimpbet – 430 миллионов рублей (UFC, Единая лига ВТБ).

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3608

      Иван Петров 1986 54 минуты назад

      Не заработал, а получил бабки от криминала. Отмыл грязные деньги.

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      Рейтинг: -284

      vsespartak01 1 час назад

      одного не понимаю !и чего на этом .......зарабатывать?хорошее рекламой не назовут!

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