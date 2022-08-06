«Матч ТВ» заработал почти 5 миллиардов рублей на продаже рекламы букмекерам

Стало известно, сколько телеканал «Матч ТВ» получил от букмекеров за рекламу в ходе спортивных трансляций.
Эфирное время продавалось через аукцион. В итоге удалось заработать почти 5 миллиардов рублей:
- «Фонбет» – 2,4 миллиарда рублей (футбольные еврокубки, Бундеслига);
- «Лига Ставок» – более 1,1 миллиарда рублей (Серия А);
- Pari – около 230 миллионов рублей (реклама на каналах «Матч! Футбол 2» и «Матч! Футбол 3»);
- «Бетсити» – более 230 миллионов рублей (реклама на «Матч! Футбол 1»);
- Olimpbet – 430 миллионов рублей (UFC, Единая лига ВТБ).
Источник: «РБ Спорт»