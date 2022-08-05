Пике и Бускетс пошли на очередное снижение зарплаты, чтобы «Барса» зарегистрировала новичков

Футболисты «Барселоны» Жерар Пике и Серхио Бускетс согласились вновь снизить зарплаты.
По информации Mundo Deportivo, руководство клуба попросило игроков пойти на такой шаг, чтобы зарегистрировать новичков. Футболисты согласились помочь клубу.
В прошлом сезоне футболисты также пошли на снижение зарплат и отстрочу выплат.
- «Барселона» пока не смогла зарегистрировать Роберта Левандовского, Жюля Кунде, Андреаса Кристенсена, Франка Кессье и Рафинью.
- Новый сезон Примеры стартует 12 августа.
Источник: Mundo Deportivo