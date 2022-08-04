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  • «Кончай дурить!» Ловчев – об идее Губерниева сделать Зарему президентом «Спартака»

«Кончай дурить!» Ловчев – об идее Губерниева сделать Зарему президентом «Спартака»

4 августа 2022, 16:26
14

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил предложение комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева назначить Зарему Салихову президентом «Спартака».

«Кончай дурить! Давайте с Заремой дальше убивайте «Спартак»! Честно говоря, всe, что они с Федуном сделали — они просто изничтожили «Спартак»! Я не знаю такой спартаковской фигуры, как Зарема.

Да, мне нравится, как играет «Спартак» сейчас. Но 18 лет выкинуть надо?! И если завтра начнeтся опять что-то такое, мы опять будем говорить «ну, зато три игры сыграли здорово», — сказал Ловчев.

  • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
  • Федун владеет клубом с 2004 года.
  • Сообщалось, что его может сменить экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений Салихова Зарема Губерниев Дмитрий
Комментарии (14)
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Беспонтий
1659620382
опущен занавес вот пьеса про то как старого шута легко провёл на тридцать лет моложе словоблуд повеса
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neim
1659620539
Евгений Серафимович, а что ещё может делать дурень и тролль, как не дурить и не троллить ? Это его образ жизни .
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klimovich
1659621118
Я предлагаю назначить президентами всех их троих и сделать из этого реалити шоу.
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VVM1964
1659622574
"Какая это собака? Не позволю про царицу такие песни..." )))
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житель СПб
1659624005
Я не могу сказать, что мне очень нравится игра Спартака сейчас. Нравится настрой игроков! А это не одно и тоже. Саму игру еще предстоит настраивать. А насчет роли Федунов за 18 лет - я с Ловчевым полностью согласен, неоднократно об этом писал.
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derrik2000
1659625844
А что, Губерниева менше приглашать стали что-то там вести, раз начал на "рассуждениях о футболе" баблишко рубить??? Сколько слежу, ни разу, по-моему, этот тип не комментировал футбол. Ладно. Не комментировал, так хотя бы на болельщицком или фантиковском уровне в нём разбирался. И этого-то нет, глядя на его жалкие потуги задать "умный острый вопрос" кому-то из футбольных специалистов. Только внешность, что называется, ФАКТУРНАЯ, телегеничная. И- ФСЁ! А с Серафимычем согласен на 100%.
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алдан2014
1659627518
У ловчева разум подростка,грех обижаться.
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balam
1659630290
губу в президенты.во поржем
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aaaaahhhh
1659640378
два никчёмных дебилоида.
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