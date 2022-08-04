«Кончай дурить!» Ловчев – об идее Губерниева сделать Зарему президентом «Спартака»

Жаль, что такой Великий клуб как Спартак, сейчас не в лучшем положении, но уверен, что пройдет время и опять он будет, как был, а будет там Заремба или еще кто не столь важно, ведь Спартак это же не наш Арсенал, за который болеет Тула и область за Спартак болеет 70 процентов в России
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил предложение комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева назначить Зарему Салихову президентом «Спартака».
«Кончай дурить! Давайте с Заремой дальше убивайте «Спартак»! Честно говоря, всe, что они с Федуном сделали — они просто изничтожили «Спартак»! Я не знаю такой спартаковской фигуры, как Зарема.
Да, мне нравится, как играет «Спартак» сейчас. Но 18 лет выкинуть надо?! И если завтра начнeтся опять что-то такое, мы опять будем говорить «ну, зато три игры сыграли здорово», — сказал Ловчев.
- «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
- Федун владеет клубом с 2004 года.
- Сообщалось, что его может сменить экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.