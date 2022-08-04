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    «Кончай дурить!» Ловчев – об идее Губерниева сделать Зарему президентом «Спартака»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил предложение комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева назначить Зарему Салихову президентом «Спартака».

    «Кончай дурить! Давайте с Заремой дальше убивайте «Спартак»! Честно говоря, всe, что они с Федуном сделали — они просто изничтожили «Спартак»! Я не знаю такой спартаковской фигуры, как Зарема.

    Да, мне нравится, как играет «Спартак» сейчас. Но 18 лет выкинуть надо?! И если завтра начнeтся опять что-то такое, мы опять будем говорить «ну, зато три игры сыграли здорово», — сказал Ловчев.

    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
    • Федун владеет клубом с 2004 года.
    • Сообщалось, что его может сменить экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:26
    Комментарии9
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      Рейтинг: +642

      Suvorov51 6 минут назад

      Жаль, что такой Великий клуб как Спартак, сейчас не в лучшем положении, но уверен, что пройдет время и опять он будет, как был, а будет там Заремба или еще кто не столь важно, ведь Спартак это же не наш Арсенал, за который болеет Тула и область за Спартак болеет 70 процентов в России

      0
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      Рейтинг: +16609

      Cleaner 17 минут назад

      Ловчев назвал Губерниева дурилкой. Ждем ответа от истеричного комментатора...)

      0
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      Рейтинг: +16830

      житель СПб 19 минут назад

      Я не могу сказать, что мне очень нравится игра Спартака сейчас. Нравится настрой игроков! А это не одно и тоже. Саму игру еще предстоит настраивать. А насчет роли Федунов за 18 лет - я с Ловчевым полностью согласен, неоднократно об этом писал.

      0
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      Рейтинг: +32430

      VVM1964 42 минуты назад

      "Какая это собака? Не позволю про царицу такие песни..." )))

      0
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      Рейтинг: +499

      klimovich 1 час назад

      Я предлагаю назначить президентами всех их троих и сделать из этого реалити шоу.

      0
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      Рейтинг: +4875

      neim 1 час назад

      Евгений Серафимович, а что ещё может делать дурень и тролль, как не дурить и не троллить ? Это его образ жизни .

      2
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      Рейтинг: +4743

      Беспонтий 1 час назад

      опущен занавес

      вот пьеса
      про то
      как старого шута легко провёл
      на тридцать лет моложе
      словоблуд повеса

      3
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      Рейтинг: +90

      dragoff > Беспонтий 54 минуты назад

      Был такой пользователь еще на старой площадке soccer.ru
      Ник у него был - СУБЛИМАЦИЯ.
      Очень забавный дед был, 40го или 45го года рождения, ярый болельщик Спартака и отлично общался стихами собственного сочинения. В итоге целый Блог завел на соккер.ру и это был самый активный Блог на портале. Туда все заходили потренироваться в юморе. Жаль ныне покойный он... И Блог умер уже.. Да и сам soccer.ru
      Это я к чему написал, очень ты его напоминаешь, слогом своим

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      Рейтинг: +4743

      Беспонтий > dragoff 37 минут назад

      Ник СУБЛИМАЦИЯ. ..- помню.
      Как с soccer.ru ушёл-помню.
      Стихи-не помню..

      "- Не помню… В поезде я с полки упал, башкой вниз… Ударился… Тут помню, тут – ничего…"

      Рад был повстречать старого товарища по добрым временам, жаль не узнать друг друга..

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