«Кончай дурить!» Ловчев – об идее Губерниева сделать Зарему президентом «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил предложение комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева назначить Зарему Салихову президентом «Спартака».

«Кончай дурить! Давайте с Заремой дальше убивайте «Спартак»! Честно говоря, всe, что они с Федуном сделали — они просто изничтожили «Спартак»! Я не знаю такой спартаковской фигуры, как Зарема.

Да, мне нравится, как играет «Спартак» сейчас. Но 18 лет выкинуть надо?! И если завтра начнeтся опять что-то такое, мы опять будем говорить «ну, зато три игры сыграли здорово», — сказал Ловчев.