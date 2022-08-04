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  • Губерниев предложил назначить Зарему президентом «Спартака»: «Она как Маргарет Тэтчер»

Губерниев предложил назначить Зарему президентом «Спартака»: «Она как Маргарет Тэтчер»

4 августа 2022, 14:59
19

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что следующим президентом «Спартака» должна стать супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.

«Я не знаю, почему вы смеeтесь. Я считаю, что если возникнет смена состава, то почему бы прекрасной женщине, как Маргарет Тэтчер и Ангела Меркель, порулить не страной, а «Спартаком»? А что тут такого? Я за Зарему, кроме шуток. Она молодец», – сказал Губерниев.

  • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
  • Федун владеет клубом с 2004 года.
  • Сообщалось, что его может сменить экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема Губерниев Дмитрий
Комментарии (19)
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ArReal
1659614713
Я за Зарему, кроме шуток. А тебя дурака кто-нибудь спрашивал?)))
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alex1951
1659615150
Иж.как стелется.... Никак уже видит себя правой рукой Гюльчитай))) Прыщ....как говаривал Иван Грозный....и на бочку с порохом яво!
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Беспонтий
1659615242
скорей как мата хари а если подождать чуток и голда меир выпучит глаза
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VVM1964
1659615560
Да чего там - можно и страной !!! )))
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nik55
1659623358
Комментаторы «Матч ТВ -----тупой еще тупее
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