Губерниев предложил назначить Зарему президентом «Спартака»: «Она как Маргарет Тэтчер»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что следующим президентом «Спартака» должна стать супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.
«Я не знаю, почему вы смеeтесь. Я считаю, что если возникнет смена состава, то почему бы прекрасной женщине, как Маргарет Тэтчер и Ангела Меркель, порулить не страной, а «Спартаком»? А что тут такого? Я за Зарему, кроме шуток. Она молодец», – сказал Губерниев.
- «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
- Федун владеет клубом с 2004 года.
- Сообщалось, что его может сменить экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.
Источник: «Чемпионат»