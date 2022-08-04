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    Данни: «Дзюба – легенда «Зенита». Невозможно, чтобы такой игрок остался без клуба»

    Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни высказался об экс-одноклубнике Артеме Дзюбе.

    «Не знаю, почему Дзюба до сих пор без команды. Для меня это удивительно. Артем — отличный футболист, легенда «Зенита». Уверен, он обязательно найдет себе команду в ближайшее время. Это невозможно, чтобы такой игрок остался без клуба», — сказал Данни.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:13
    Комментарии4
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      Рейтинг: +642

      Suvorov51 26 минут назад

      Что то много легенд в помойке

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      Рейтинг: +16830

      житель СПб 30 минут назад

      Мне тоже непонятно и удивительно.

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      Рейтинг: +4875

      neim 1 час назад

      Потому, что жадность и алчнось впереди Дзюбы бегут. И ему, с его скоростью, уже их не догнать.

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      Рейтинг: +12

      Ahmad11034 1 час назад

      Ну остался и что теперь? Да и кому он нужен с таким возрастом,и конечно же с такой зарплатой??? КОМУ???!

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