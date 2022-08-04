Данни: «Дзюба – легенда «Зенита». Невозможно, чтобы такой игрок остался без клуба»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни высказался об экс-одноклубнике Артеме Дзюбе.
«Не знаю, почему Дзюба до сих пор без команды. Для меня это удивительно. Артем — отличный футболист, легенда «Зенита». Уверен, он обязательно найдет себе команду в ближайшее время. Это невозможно, чтобы такой игрок остался без клуба», — сказал Данни.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».
Источник: «РБ Спорт»