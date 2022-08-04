Дьяков считает, что Медиалига популярнее Первой лиги

Футболист медикоманды «Броук Бойз» Виталий Дьяков высказался о популярности Медийной футбольной лиги.

«Медиалига в этом сезоне может стать популярней РПЛ? Насчет РПЛ не знаю, но Вторая лига умирает точно. По просмотрам Медиалига будет обходить и Первую лигу.

Началось все круто — и по просмотрам, и по охвату. Посмотрим, что будет во втором сезоне. Раз был такой старт, значит, дальше все будет только лучше», — заявил Дьяков.