Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Дьяков считает, что Медиалига популярнее Первой лиги

    Футболист медикоманды «Броук Бойз» Виталий Дьяков высказался о популярности Медийной футбольной лиги.

    «Медиалига в этом сезоне может стать популярней РПЛ? Насчет РПЛ не знаю, но Вторая лига умирает точно. По просмотрам Медиалига будет обходить и Первую лигу.

    Началось все круто — и по просмотрам, и по охвату. Посмотрим, что будет во втором сезоне. Раз был такой старт, значит, дальше все будет только лучше», — заявил Дьяков.

    • Дьков завершил карьеру в 33 года.
    • Победителем первого розыгрыша Медийной футбольной лиги стал 2Drots.
    • В новом сезоне Медиалиги сыграет команда спартаковцев Александра Соболева и Георгия Джикии.

    Новости по теме
    «Уфа» расторгла контракт с победителем юношеского Евро-2013 1
    Матч «Рубин» – «Уфа» по посещаемости уступил только 2 играм 3-го тура РПЛ 2
    Футболисты «Уфы» подарили Лисаковичу селфи-палку 5
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:48
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11