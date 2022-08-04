Дьяков считает, что Медиалига популярнее Первой лиги

Футболист медикоманды «Броук Бойз» Виталий Дьяков высказался о популярности Медийной футбольной лиги.
«Медиалига в этом сезоне может стать популярней РПЛ? Насчет РПЛ не знаю, но Вторая лига умирает точно. По просмотрам Медиалига будет обходить и Первую лигу.
Началось все круто — и по просмотрам, и по охвату. Посмотрим, что будет во втором сезоне. Раз был такой старт, значит, дальше все будет только лучше», — заявил Дьяков.
- Дьков завершил карьеру в 33 года.
- Победителем первого розыгрыша Медийной футбольной лиги стал 2Drots.
- В новом сезоне Медиалиги сыграет команда спартаковцев Александра Соболева и Георгия Джикии.
Источник: Sport24