Смородская – о Миранчуке: «Гасперини извел парня! Он творит безобразие, игроки у него – рабы»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировать переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«То, что творит Гасперини — безобразие. Игроки у него — рабы. Просто безобразие! Не ставит Миранчука в состав. Извел парня, извел! И не пустил в «Торино».

Я очень расстроена. Я думаю, что у Алексея есть все шансы заиграть в «Торино», если ему доверяет тренер», — сказала Смородская.