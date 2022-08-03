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    Смородская – о Миранчуке: «Гасперини извел парня! Он творит безобразие, игроки у него – рабы»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировать переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

    «То, что творит Гасперини — безобразие. Игроки у него — рабы. Просто безобразие! Не ставит Миранчука в состав. Извел парня, извел! И не пустил в «Торино».

    Я очень расстроена. Я думаю, что у Алексея есть все шансы заиграть в «Торино», если ему доверяет тренер», — сказала Смородская.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7416

      серега кашин 25 минут назад

      лехе надо демонстративно поругаться с гасперини и его быстро продадут

      0
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      ...
      Рейтинг: +174

      Боратти > серега кашин 6 минут назад

      его быстро продадут, но только при одном условии: надо демонстративно поругаться с Гасперини

      0
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