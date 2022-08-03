Смородская – о Миранчуке: «Гасперини извел парня! Он творит безобразие, игроки у него – рабы»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировать переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».
«То, что творит Гасперини — безобразие. Игроки у него — рабы. Просто безобразие! Не ставит Миранчука в состав. Извел парня, извел! И не пустил в «Торино».
Я очень расстроена. Я думаю, что у Алексея есть все шансы заиграть в «Торино», если ему доверяет тренер», — сказала Смородская.
- За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
- «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»