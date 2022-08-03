Семак не считает «Спартак» врагом: «Мой уважаемый и давний оппонент»

Главный тренер «Зенита» Сергей Сема рассказал о соперничестве со «Спартаком».

«Спартак» – принципиальный соперник для «Зенита» и наших болельщиков. Ну а для меня лично получается, что он принципиален вдвойне, ведь я выступал еще и за ЦСКА. Подчеркну – мой уважаемый и давний оппонент, но никак не враг. Это совершенно разные вещи!

Борьба на поле – это одно, а общение за его пределами – совсем другое. И мне понравилось, что накануне Суперкубка на старом добром «Петровском» состоялась встреча ветеранов и легенд двух команд, это прекрасная инициатива!

Рад, что довелось обняться и немного пообщаться с Олегом Ивановичем Романцевым, которого очень уважаю как специалиста и человека. У меня хорошие отношения со многими экс-спартаковцами, и я, конечно, присоединяюсь к тем, кто скорбит об уходе из жизни Георгия Ярцева – он только что сидел у кромки поля «Петровского» вместе с Романцевым...

Если же говорить о нашей беспроигрышной серии со «Спартаком», то она приятна, но не более того. Каждый матч – отдельная история. И следующая встреча – уже новая глава», – сказал Семак.