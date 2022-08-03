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    Семак не считает «Спартак» врагом: «Мой уважаемый и давний оппонент»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Сема рассказал о соперничестве со «Спартаком».

    «Спартак» – принципиальный соперник для «Зенита» и наших болельщиков. Ну а для меня лично получается, что он принципиален вдвойне, ведь я выступал еще и за ЦСКА. Подчеркну – мой уважаемый и давний оппонент, но никак не враг. Это совершенно разные вещи!

    Борьба на поле – это одно, а общение за его пределами – совсем другое. И мне понравилось, что накануне Суперкубка на старом добром «Петровском» состоялась встреча ветеранов и легенд двух команд, это прекрасная инициатива!

    Рад, что довелось обняться и немного пообщаться с Олегом Ивановичем Романцевым, которого очень уважаю как специалиста и человека. У меня хорошие отношения со многими экс-спартаковцами, и я, конечно, присоединяюсь к тем, кто скорбит об уходе из жизни Георгия Ярцева – он только что сидел у кромки поля «Петровского» вместе с Романцевым...

    Если же говорить о нашей беспроигрышной серии со «Спартаком», то она приятна, но не более того. Каждый матч – отдельная история. И следующая встреча – уже новая глава», – сказал Семак.

    • «Зенит» и «Спартак» лидируют в РПЛ вместе с ЦСКА.
    • В июле команды встречались в Суперкубке России. «Зенит» победил – 4:0.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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