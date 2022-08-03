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  • Семак не считает «Спартак» врагом: «Мой уважаемый и давний оппонент»

Семак не считает «Спартак» врагом: «Мой уважаемый и давний оппонент»

3 августа 2022, 01:34
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Сема рассказал о соперничестве со «Спартаком».

«Спартак» – принципиальный соперник для «Зенита» и наших болельщиков. Ну а для меня лично получается, что он принципиален вдвойне, ведь я выступал еще и за ЦСКА. Подчеркну – мой уважаемый и давний оппонент, но никак не враг. Это совершенно разные вещи!

Борьба на поле – это одно, а общение за его пределами – совсем другое. И мне понравилось, что накануне Суперкубка на старом добром «Петровском» состоялась встреча ветеранов и легенд двух команд, это прекрасная инициатива!

Рад, что довелось обняться и немного пообщаться с Олегом Ивановичем Романцевым, которого очень уважаю как специалиста и человека. У меня хорошие отношения со многими экс-спартаковцами, и я, конечно, присоединяюсь к тем, кто скорбит об уходе из жизни Георгия Ярцева – он только что сидел у кромки поля «Петровского» вместе с Романцевым...

Если же говорить о нашей беспроигрышной серии со «Спартаком», то она приятна, но не более того. Каждый матч – отдельная история. И следующая встреча – уже новая глава», – сказал Семак.

  • «Зенит» и «Спартак» лидируют в РПЛ вместе с ЦСКА.
  • В июле команды встречались в Суперкубке России. «Зенит» победил – 4:0.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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RedMaksim97
1659481758
Конечно не враг
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spam2009
1659492926
Спартак тоже не считает Зенит врагом, потому что зенита давно нет, есть газовая труба, админ-ресурс и куча моральных имбицилов которые наивно полагают что это зенит
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житель СПб
1659498948
Вот, наконец, нормальные человеческие слова - которые надо понять и воспринять всем болельщикам разных клубов!
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neveldomha
1659513142
Враг и соперник абсолютно разные понятия. В футболе врагов быть не должно.
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zigbert
1659534611
Все верно, такие отношения должны быть у всех команд по отношению друг к другу. Пусть даже на поле будут непримиримые соперники, после игры об этом нужно забыть. С одной стороны Семаку проще это говорить, находясь на вершине славы. Однако не стоит забывать что нахождение Зенита в лидерах чемпионата не вечно и как бы Семак отреагировал на такое положение дел если его команда не представляла бы особой силы.
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