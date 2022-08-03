В «Химках» поддержали идею с платными жалобами на судейство

Член наблюдательного комитета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном введении платы за обращения клубов в ЭСК РФС.

«Честно говоря, пока я ничего про платный ЭСК не слышал. Но если такое действительно будет, то «Химки» поддержат это решение.

На мой взгляд, это правильно: хочешь покритиковать – заплати штраф, а деньги пойдут на развитие детской судейской школы, на дополнительные семинары для арбитров. Это позволит убавить желание тренеров и игроков давить на судей и критиковать их по малейшему поводу.

Сейчас, когда есть VAR и множество ассистентов, контролировать действия главного судьи намного проще. У них и так большой груз ответственности при сравнительно небольших зарплатах.

А так получится, что, если ты безосновательно жалуешься и критикуешь, ты платишь штраф. Поэтому платные обращения в ЭСК – это хорошее решение, мы его обязательно поддержим», – сказал Терюшков.