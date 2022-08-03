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    В «Химках» поддержали идею с платными жалобами на судейство

    Член наблюдательного комитета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном введении платы за обращения клубов в ЭСК РФС.

    «Честно говоря, пока я ничего про платный ЭСК не слышал. Но если такое действительно будет, то «Химки» поддержат это решение.

    На мой взгляд, это правильно: хочешь покритиковать – заплати штраф, а деньги пойдут на развитие детской судейской школы, на дополнительные семинары для арбитров. Это позволит убавить желание тренеров и игроков давить на судей и критиковать их по малейшему поводу.

    Сейчас, когда есть VAR и множество ассистентов, контролировать действия главного судьи намного проще. У них и так большой груз ответственности при сравнительно небольших зарплатах.

    А так получится, что, если ты безосновательно жалуешься и критикуешь, ты платишь штраф. Поэтому платные обращения в ЭСК – это хорошее решение, мы его обязательно поддержим», – сказал Терюшков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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