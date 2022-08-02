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    Восемь российских клубов подали апелляции в CAS на ФИФА из-за решения по легионерам

    Восемь российских клубов обратились в CAS из-за решения ФИФА по легионерам.

    Ранее ФИФА подлила разрешение для иностранных футболистов приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке до конца сезона-2022/23.

    «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин» не согласны с этим решением. Они подали апелляции в CAS.

    • Ранее CAS отклонил апелляцию клубов РПЛ на отстранение от еврокубков.

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    Источник: сайт CAS

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    02.08.2022 21:11
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      gennadiyagale 2 часа назад

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      Рейтинг: +13586

      Dominator777 3 часа назад

      Заяц подал апелляцию на лису волку...(по результату рассмотрения был съеден волком).

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      Рейтинг: +471

      kazak1975 4 часа назад

      А спартак проглотил?

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      Рейтинг: +32410

      VVM1964 > kazak1975 2 часа назад

      Спартак не стал принимать участие в бессмысленном действии, а глотать придется вам, думаю ответ предсказуем !!!

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      Рейтинг: +634

      Forvard47 4 часа назад

      Как же нравится нашим клубам сосать.. и сосать глубоко..

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