Восемь российских клубов подали апелляции в CAS на ФИФА из-за решения по легионерам

Восемь российских клубов обратились в CAS из-за решения ФИФА по легионерам.

Ранее ФИФА подлила разрешение для иностранных футболистов приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке до конца сезона-2022/23.

«Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин» не согласны с этим решением. Они подали апелляции в CAS.