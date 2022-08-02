Восемь российских клубов подали апелляции в CAS на ФИФА из-за решения по легионерам

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Восемь российских клубов обратились в CAS из-за решения ФИФА по легионерам.
Ранее ФИФА подлила разрешение для иностранных футболистов приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке до конца сезона-2022/23.
«Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин» не согласны с этим решением. Они подали апелляции в CAS.
- Ранее CAS отклонил апелляцию клубов РПЛ на отстранение от еврокубков.