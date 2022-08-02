Боссы «Факела» хотят построить в Воронеже новый стадион

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель сообщил, что в Воронеже могут построить новый домашний стадион для «Факела».

— Ты слышал о том, что стадион «Факела» могут снести и построить новый?

— Об этом говорил Роман Асхабадзе (генеральный директор «Факела» – прим. «Бомбардира»), что руководство на этом настаивает. Они хотят новый современный стадион с козырьками. Я только не понял, снесут ли старый до основания. Мне кажется, какую-то часть они хотят оставить.

Но, да, это в планах. Не знаю деталей, но этому городу точно нужен новый стадион, либо какая-то масштабная реконструкция нынешнего.