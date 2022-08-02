Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Боссы «Факела» хотят построить в Воронеже новый стадион

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель сообщил, что в Воронеже могут построить новый домашний стадион для «Факела».

    — Ты слышал о том, что стадион «Факела» могут снести и построить новый?

    — Об этом говорил Роман Асхабадзе (генеральный директор «Факела» – прим. «Бомбардира»), что руководство на этом настаивает. Они хотят новый современный стадион с козырьками. Я только не понял, снесут ли старый до основания. Мне кажется, какую-то часть они хотят оставить.

    Но, да, это в планах. Не знаю деталей, но этому городу точно нужен новый стадион, либо какая-то масштабная реконструкция нынешнего.

    • «Факел» играет на «Центральном стадионе профсоюзов».
    • Допустимая вместимость – более 21 тысячи зрителей.

    Новости по теме
    «Сдохни». Нагучев рассказал об угрозах из Воронежа после постов про стадион «Факела» 8
    «Факел» не будет жаловаться на судей в ЭСК в этом сезоне: «Они такие же люди» 2
    ⚽ РПЛ. Третий тур завершен! «Факел» отнял очки у «Динамо», «Зенит» разгромил «Локо», ЦСКА не смог победить «Пари НН» и другие результаты 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:47
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11