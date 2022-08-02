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    «Монако» – это не предел». Агент Головина – о будущем игрока

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопросы о возможном уходе россиянина в другой клуб.

    – Как считаете, этот сезон ключевой в контексте дальнейшей европейской карьеры для Александра Головина?

    – Для Саши каждый сезон ключевой, поэтому предстоящий сезон такой же важный, как и все предыдущие.

    – Вам не кажется, что 26 лет – это тот возраст для игрока, когда, ярко проявив себя, можно достичь принципиально нового уровня и перейти в европейский топ-клуб?

    – Александр уже играет в топ-клубе, это раз. Во-вторых, Александр уже зарекомендовал себя на европейском уровне. Он достаточно сильный футболист, а как будет дальше, мы всe это увидим.

    – Но «Монако» же не предел потенциала Головина, согласитесь?

    – Спорно. «Монако» – это не предел, но достойный сильный европейский клуб, поэтому мы всe сами увидим, не нужно загадывать.

    • В прошлом сезоне Головин провел за «Монако» 40 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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