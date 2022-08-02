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  • «Монако» – это не предел». Агент Головина – о будущем игрока

«Монако» – это не предел». Агент Головина – о будущем игрока

2 августа 2022, 18:57

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопросы о возможном уходе россиянина в другой клуб.

– Как считаете, этот сезон ключевой в контексте дальнейшей европейской карьеры для Александра Головина?

– Для Саши каждый сезон ключевой, поэтому предстоящий сезон такой же важный, как и все предыдущие.

– Вам не кажется, что 26 лет – это тот возраст для игрока, когда, ярко проявив себя, можно достичь принципиально нового уровня и перейти в европейский топ-клуб?

– Александр уже играет в топ-клубе, это раз. Во-вторых, Александр уже зарекомендовал себя на европейском уровне. Он достаточно сильный футболист, а как будет дальше, мы всe это увидим.

– Но «Монако» же не предел потенциала Головина, согласитесь?

– Спорно. «Монако» – это не предел, но достойный сильный европейский клуб, поэтому мы всe сами увидим, не нужно загадывать.

  • В прошлом сезоне Головин провел за «Монако» 40 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

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Источник: Metaratings
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
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