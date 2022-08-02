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    РПЛ планирует провести дополнительные консультации с властями по поводу Fan ID

    Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев анонсировал диалог с органами власти насчет системы Fan ID.

    «По итогам первых матчей с применением системы карты болельщика РПЛ видит необходимость в проведении дополнительных консультаций с инициаторами ее введения – органами федеральной власти – и продолжении диалога с болельщиками.

    Есть разные аспекты начала работы карты болельщика на стадионах, и задача по выстраиванию механизма, удовлетворяющего все стороны, является для нас приоритетной.

    Лига намерена выступить посредником и модерировать этот процесс централизованно», – сказал Алаев.

    • Система Fan ID начала работать этим летом.
    • Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: ТАСС

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