РПЛ планирует провести дополнительные консультации с властями по поводу Fan ID

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев анонсировал диалог с органами власти насчет системы Fan ID.
«По итогам первых матчей с применением системы карты болельщика РПЛ видит необходимость в проведении дополнительных консультаций с инициаторами ее введения – органами федеральной власти – и продолжении диалога с болельщиками.
Есть разные аспекты начала работы карты болельщика на стадионах, и задача по выстраиванию механизма, удовлетворяющего все стороны, является для нас приоритетной.
Лига намерена выступить посредником и модерировать этот процесс централизованно», – сказал Алаев.
- Система Fan ID начала работать этим летом.
- Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: ТАСС