РПЛ планирует провести дополнительные консультации с властями по поводу Fan ID

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев анонсировал диалог с органами власти насчет системы Fan ID.

«По итогам первых матчей с применением системы карты болельщика РПЛ видит необходимость в проведении дополнительных консультаций с инициаторами ее введения – органами федеральной власти – и продолжении диалога с болельщиками.

Есть разные аспекты начала работы карты болельщика на стадионах, и задача по выстраиванию механизма, удовлетворяющего все стороны, является для нас приоритетной.

Лига намерена выступить посредником и модерировать этот процесс централизованно», – сказал Алаев.