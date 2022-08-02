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РПЛ планирует провести дополнительные консультации с властями по поводу Fan ID

2 августа 2022, 16:55
3

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев анонсировал диалог с органами власти насчет системы Fan ID.

«По итогам первых матчей с применением системы карты болельщика РПЛ видит необходимость в проведении дополнительных консультаций с инициаторами ее введения – органами федеральной власти – и продолжении диалога с болельщиками.

Есть разные аспекты начала работы карты болельщика на стадионах, и задача по выстраиванию механизма, удовлетворяющего все стороны, является для нас приоритетной.

Лига намерена выступить посредником и модерировать этот процесс централизованно», – сказал Алаев.

  • Система Fan ID начала работать этим летом.
  • Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
Комментарии (3)
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BRAZILES
1659450843
наконе то начинает доходить
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gunstilzit
1659450872
Вот вроде говорит,а о чём непонятно.
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Axe111
1659455563
О Боже
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