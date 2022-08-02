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    Семин: «В «Торино» у Миранчука будут большие сложности»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил перспективы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в случае перехода в «Торино».

    – Алексей сможет раскрыться в новом клубе? И что для этого ему нужно?

    – В первую очередь, знать, какая роль ему будет отведена в новой команде, если он перейдет. Это, наверное, первое.

    И второе – есть требования у тренера, которые надо знать, и, если ты подходишь этим требованиям, надо переходить.

    Не подходишь, значит, надо оставаться или искать другую команду. Простая ситуация.

    – А, вообще, «Торино» – хороший клуб? Он вроде ничего такого не выигрывал...

    – «Торино» – не очень... Клуб хороший, но результаты в последнее время команда не показывает, борется за то, чтобы остаться в лиге.

    Поэтому у Алексея предстоят достаточно большие сложности. Если в «Аталанте» была борьба за высокие места, то здесь борьба за то, чтобы не вылететь из Серии А. И там, и там сложно.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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