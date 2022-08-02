Семин: «В «Торино» у Миранчука будут большие сложности»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил перспективы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в случае перехода в «Торино».

– Алексей сможет раскрыться в новом клубе? И что для этого ему нужно?

– В первую очередь, знать, какая роль ему будет отведена в новой команде, если он перейдет. Это, наверное, первое.

И второе – есть требования у тренера, которые надо знать, и, если ты подходишь этим требованиям, надо переходить.

Не подходишь, значит, надо оставаться или искать другую команду. Простая ситуация.

– А, вообще, «Торино» – хороший клуб? Он вроде ничего такого не выигрывал...

– «Торино» – не очень... Клуб хороший, но результаты в последнее время команда не показывает, борется за то, чтобы остаться в лиге.

Поэтому у Алексея предстоят достаточно большие сложности. Если в «Аталанте» была борьба за высокие места, то здесь борьба за то, чтобы не вылететь из Серии А. И там, и там сложно.