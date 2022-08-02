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    Карасев: «РПЛ – самый сложный турнир для работы. Сотый уровень»

    Арбитр Сергей Карасев назвал РПЛ самым сложным турниром для работы.

    «По уровню сложности на первом месте — РПЛ. Это однозначно самый сложный турнир, потому что я арбитр РПЛ и сужу матчи каждую неделю. Я живу в России и должен общаться со всеми футболистами.

    Это не так, как в свое время приглашали иностранцев, — приехал, отсудил и уехал. Правильно ли он отсудил или неправильно — в России будут про это говорить неделю, а ему все равно. А мы здесь постоянно находимся, поэтому про нас постоянно говорят.

    РПЛ – это даже не десятка, а двадцатка по уровню сложности, а может, даже и сотка. Понятно, что Лига чемпионов или чемпионат Европы, конечно, выше уровнем — и технически, и тактически, в быстроте принятия решений, в уровне футболистов», — сказал Карасев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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